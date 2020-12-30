Rio Branco VN vence o Capa-Preta e conquista o título do Capixabão

Fim do jejum. Pela primeira vez em sua história, o Rio Branco VN é campeão do Campeonato Capixaba. O Brancão Polenteiro venceu o Rio Branco por 1 a 0 no Estádio Olímpio Perim, na noite desta terça-feira (29) e fez a festa do título. O atacante Rafael Castro, autor do gol do título, foi o grande herói do jogo.
Melhor ao longo de toda a partida, o Rio Branco VN venceu o Capa-Preta com méritos. O placar inclusive poderia ter sido mais elástico, já que o time da casa perdeu boas chances de gol. Do outro lado, o Rio Branco levou perigo em poucas oportunidades, e muito mais na base do abafa do que na técnica.
As duas equipes terão o calendário cheio em 2021. Além das competições estaduais, Rio Branco VN e Rio Branco vão disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Verde na próxima temporada.
O JOGO
Mal deu tempo do torcedor do Rio Branco VN se sentar no sofá pra assistir o jogo e ele já teve que levantar pra comemorar o gol do Brancão Polenteiro, que abriu o placar no primeiro minuto de jogo contra o Rio Branc com Rafael Castro, que aproveitou enfiada de bola magistral de Arthur Faria e fuzilou o goleiro Diogo.
A tônica do primeiro tempo foi essa, com o time de Venda Nova tendo menos posse de bola, mas sendo cirúrgico nos contra-ataques. O goleiro capa-preta ainda evitou pelo menos mais duas chances claras de gol, após um chute de Daniel e um cabeceio de Geancarlo, sem contar a bola na trave de Rafael Castro. Enquanto isso, o goleiro Giovani Perim foi um espectador privilegiado, pois assistiu a partida de dentro de campo, sem fazer uma defesa sequer, o que denota a inoperância do setor ofensivo do Rio Branco-ES na etapa inicial.
No segundo tempo, o Capa-Preta tentou correr atrás do empate, mas não conseguiu. Mesmo com mais posse de bola, o time comandado por Eleomar não conseguiu balançar as redes. No final, o Rio Branco, na base do abafa, teve pelo menos duas oportunidades de empatar, mas desperdiçou. Já o Brancão Polenteiro foi perigoso nos contragolpes, mas também não conseguiu ampliar o placar. No fim: 1 a 0 no placar e festa na Terra da Polenta.
FICHA DO JOGO
- RIO BRANCO VN 1 X 0 RIO BRANCO-ES
- Campeonato Capixaba 2020 (Finais - Jogo de volta)
Data: 29 de dezembro (terça-feira)
Horário: 19h
Local: Olímpio Perim (Venda Nova do Imigrante, ES)
Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (CBF)
Gol: Rafael Castro (RVN) a 01min do 1º tempo
- Rio Branco VN: Giovani Perim; Douglas, Wesley Dias, Daniel, Rafael Olioza e Neto; Ivan, Geancarlo (Wendell) (Felipe Alves), Gustavo e Arthur Faria (Canário); Rafael Castro (Maiquinho). Técnico: Antônio Carlos Roy
- Rio Branco: Diogo; Jair (Buá), Círio, Petróleo e Arthur; Esley, Gil Mineiro, Ronicley e Paulinho (Samuel); Marinho (Leandro Morais) e Nildo. Técnico: Eleomar Pereira.