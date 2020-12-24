Rio Branco e Rio Branco VN empatam no primeiro jogo da final do Capixabão

Rio Branco e Rio Branco VN ficaram no empate em 0 a 0 no jogo de ida da final do CApixab]a Crédito: Rafael Brozeguini/Rio Branco

Ninguém conseguiu mexer no placar do primeiro jogo da final do Capixabão. Rio Branco e Rio Branco VN empataram em 0 a 0, na noite desta quarta-feira (23), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Com isso, o confronto fica totalmente em aberto para o jogo de volta, que acontece na próxima terça-feira (29), no Estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante.

Antes da bola rolar, as escalações já mostravam que as estratégias estavam muito bem definidas. O Capa-Preta foi para o jogo com três atacantes, enquanto o Brancão Polenteiro apostou em três zagueiros. Em busca de seu 38º título, o Rio Branco tentou impor seu ritmo no primeiro tempo, mas teve dificuldades. Enquanto isso, o time de Venda Nova tentava ser efetivo nos contra-ataques, mas também sem sucesso.

Um dos melhores lances da primeira etapa aconteceu aos 17 minutos, quando Marinho recebeu passe de Ronicley nas costas da zaga do Rio Branco VN. O atacante saiu cara a cara com Giovani Perim e tocou na saída do goleiro. A bola ia entrando, mas Rafael Olioza se recuperou e fez o corte, evitando o gol do Rio Branco. Já o Brancão Polenteiro tentou levar perigo nas investidas de Rafael Castro, mas parou na defesa adversária.

Na segunda etapa, o cenário não mudou muito, o Capa-Preta mantinha a posse de bola e tentava ser agressivo, mas esbarrava em suas próprias limitações. Já o time do interior do Estado, mesmo mais recuado, conseguiu chegar com perigo. Em sua melhor chance, aos 32 minutos, Isaac dominou sozinho dentro da área, mas chutou para fora. No fim, nenhuma das duas equipes conseguiu chegar ao gol: 0 a 0.

COMPETIÇÕES NACIONAIS

Finalistas do Capixabão, Rio Branco e Rio Branco VN estão garantidos na Série D do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, e na Copa Verde, competições que acontecem no ano que vem.

"ISOLOU"