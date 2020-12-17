Capa-Preta e Rio Branco VN: um olho na final do Capixabão e o outro em 2021

É claro que o foco imediato está na conquista do título do Campeonato Capixaba, objetivo almejado por ambas as equipes. Maior campeão estadual com 37 troféus, o Capa-Preta não levanta esta taça desde 2015, e tradicional que é, precisa dar essa alegria a sua torcida e reafirmar sua hegemonia no Estado.
Já o Brancão Polenteiro busca seu primeiro título, que é visto como essencial para a consolidação da equipe no cenário local. A equipe de Venda Nova do Imigrante já se mostrou competitiva, mas ainda falta o título para se consolidar como uma das principais forças do futebol capixaba.
Em paralelo a isso, às duas equipes certamente já pensam na temporada 2021, ano em que terão importantes competições no calendário. O Rio Branco VN fechou parceria com grupo japonês para investir nas categorias de base do clube, mas também dar suporte ao elenco profissional. O Capa-Preta, nos bastidores, também já se movimenta para viabilizar nomes de jogadores com experiência a nível nacional para vestirem a camisa do clube. O que já fez nesse Estadual com Paulinho e Gil Mineiro, por exemplo.
Esse planejamento será fundamental para as equipes montarem elencos competitivos para Série D
, na Copa do Brasil e na Copa Verde. A vaga nessas competições valoriza os clubes que terão mais poder de negociação no mercado para atrair melhores jogadores e buscar novos patrocinadores. Vale destacar também o aporte financeiro que a Copa do Brasil oferece: R$ 540 mil aos clubes que participam da primeira fase. Um dinheiro que vai fazer muita diferença nos cofres das duas equipes capixabas.
Os clubes estão cientes de seu futuro com uma boa margem de tempo para executar o trabalho. Que as diretorias possam ser eficientes na formação dos elencos e na estrutura que irá oferecer para a preparação dos atletas. Que o Rio Branco e Rio Branco VN possam inovar e fazer diferente do que a maioria faz para alcançarem bons resultados.