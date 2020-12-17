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Futebol Capixaba

Capa-Preta e Rio Branco VN: um olho na final do Capixabão e o outro em 2021

Equipes que vão fazer a final do Estadual já sabem que na próxima temporada vão disputar Série D, Copa do Brasil e Copa Verde. Haverá tempo suficiente para se preparar

Públicado em 

17 dez 2020 às 05:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Capa-Preta e Brancão Polenteiro vão medir forças na final do Estadual
Capa-Preta e Brancão Polenteiro vão medir forças na final do Estadual Crédito: Rafael Brozeghini/Rio Branco e Cid Fernandes/Rio Branco VN
Se o futebol capixaba mais uma vez ficou pelo caminho na Série D do Campeonato Brasileiro, as campanhas de Real Noroeste e Vitória na competição nacional, somadas ao desempenho alvianil na Copa do Brasil deste ano, garantiram uma conquista significativa para o Estado: novas vagas na Copa do Brasil e na Copa Verde, benefícios que serão usufruídos por Rio Branco e Rio Branco VN na temporada 2021, equipes que se garantiram na final do Capixabão e com isso conquistaram o direito de representar o Espírito Santo nas competições nacionais.
É claro que o foco imediato está na conquista do título do Campeonato Capixaba, objetivo almejado por ambas as equipes. Maior campeão estadual com 37 troféus, o Capa-Preta não levanta esta taça desde 2015, e tradicional que é, precisa dar essa alegria a sua torcida e reafirmar sua hegemonia no Estado.

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Já o Brancão Polenteiro busca seu primeiro título, que é visto como essencial para a consolidação da equipe no cenário local. A equipe de Venda Nova do Imigrante já se mostrou competitiva, mas ainda falta o título para se consolidar como uma das principais forças do futebol capixaba.
Em paralelo a isso, às duas equipes certamente já pensam na temporada 2021, ano em que terão importantes competições no calendário. O Rio Branco VN fechou parceria com grupo japonês para investir nas categorias de base do clube, mas também dar suporte ao elenco profissional. O Capa-Preta, nos bastidores, também já se movimenta para viabilizar nomes de jogadores com experiência a nível nacional para vestirem a camisa do clube. O que já fez nesse Estadual com Paulinho e Gil Mineiro, por exemplo.
Esse planejamento será fundamental para as equipes montarem elencos competitivos para Série D, na Copa do Brasil e na Copa Verde. A vaga nessas competições valoriza os clubes que terão mais poder de negociação no mercado para atrair melhores jogadores e buscar novos patrocinadores. Vale destacar também o aporte financeiro que a Copa do Brasil oferece: R$ 540 mil aos clubes que participam da primeira fase. Um dinheiro que vai fazer muita diferença nos cofres das duas equipes capixabas.
Os clubes estão cientes de seu futuro com uma boa margem de tempo para executar o trabalho. Que as diretorias possam ser eficientes na formação dos elencos e na estrutura que irá oferecer para a preparação dos atletas. Que o Rio Branco e Rio Branco VN possam inovar e fazer diferente do que a maioria faz para alcançarem bons resultados.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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Capixabão Futebol Capixaba Venda Nova do Imigrante Rio Branco (AC)
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