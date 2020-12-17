Capa-Preta e Rio Branco VN: um olho na final do Capixabão e o outro em 2021

Capa-Preta e Brancão Polenteiro vão medir forças na final do Estadual Crédito: Rafael Brozeghini/Rio Branco e Cid Fernandes/Rio Branco VN

É claro que o foco imediato está na conquista do título do Campeonato Capixaba, objetivo almejado por ambas as equipes. Maior campeão estadual com 37 troféus, o Capa-Preta não levanta esta taça desde 2015, e tradicional que é, precisa dar essa alegria a sua torcida e reafirmar sua hegemonia no Estado.

Já o Brancão Polenteiro busca seu primeiro título, que é visto como essencial para a consolidação da equipe no cenário local. A equipe de Venda Nova do Imigrante já se mostrou competitiva, mas ainda falta o título para se consolidar como uma das principais forças do futebol capixaba.

Em paralelo a isso, às duas equipes certamente já pensam na temporada 2021, ano em que terão importantes competições no calendário. O Rio Branco VN fechou parceria com grupo japonês para investir nas categorias de base do clube, mas também dar suporte ao elenco profissional. O Capa-Preta, nos bastidores, também já se movimenta para viabilizar nomes de jogadores com experiência a nível nacional para vestirem a camisa do clube. O que já fez nesse Estadual com Paulinho e Gil Mineiro, por exemplo.

Esse planejamento será fundamental para as equipes montarem elencos competitivos para Série D , na Copa do Brasil e na Copa Verde. A vaga nessas competições valoriza os clubes que terão mais poder de negociação no mercado para atrair melhores jogadores e buscar novos patrocinadores. Vale destacar também o aporte financeiro que a Copa do Brasil oferece: R$ 540 mil aos clubes que participam da primeira fase. Um dinheiro que vai fazer muita diferença nos cofres das duas equipes capixabas.