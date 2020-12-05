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Propostas

Pazolini quer resgatar eventos esportivos em Vitória e fortalecer clubes

Prefeito eleito pontuou que a cidade parou de sediar grandes competições e que times perderam espaço no cenário nacional em vários esportes. O que ele acredita que precisa ser resgatado

Públicado em 

05 dez 2020 às 05:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Torcedor do Vitória, Pazolini quer resgatar a força dos clubes capixabas
Torcedor do Vitória, Pazolini quer resgatar a força dos clubes capixabas Crédito: Reprodução/Instagram e Fernando Madeira
Torcedor do Vitória FC e presença praticamente certa nos grandes jogos que acontecem nos estádios do Espírito SantoLorenzo Pazolini (Republicanos) foi eleito prefeito da Capital Capixaba, em segundo turno, com 58,50% dos votos válidos. Se o olhar para a esfera esportiva como apreciador já existe, a coluna questionou o delegado sobre suas propostas para esta importante área que se estende desde o esporte de alto rendimento até às atividades oferecidas à população para lazer e em projetos sociais.
No esporte profissional, Pazolini pretende fazer parcerias com clubes e federações para incentivar a organização de competições e ampliar o programa Bolsa Atleta para iniciantes. Mas o grande desafio que o prefeito eleito quer assumir é o de trazer grandes eventos esportivos para Vitória e fortalecer os clubes locais.

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"A cidade de Vitória já foi conhecida como uma das principais capitais na promoção de grandes eventos esportivos, como por exemplo a Fórmula Ford/Renault e Campeonatos Brasileiros e Sul-Americanos. Em todos os esportes, Vitória deixou de ser protagonista e de sediar grandes eventos esportivos. Além disso, os clubes esportivos perderam espaço e participação nas principais provas do circuito nacional (vôlei, handebol, basquete, futebol de salão e futebol de areia)”, declarou o prefeito eleito ao deixar claro que pretende resgatar esse prestígio para a cidade. 
Já para a população em geral, Pazolini vai priorizar ambientes de recreação e atividades que possam contribuir com a qualidade de vida das pessoas. Além disso, há uma preocupação também em apresentar espaços para que jovens e adolescentes tenham acesso à modalidades esportivas e evitem o contato com o mundo do crime. "A prática de atividade de esporte e lazer tem grande importância em todas as fases da vida. A prática esportiva, além de promover a saúde e uma melhor qualidade de vida, afasta os jovens da criminalidade e das drogas", afirmou.

TRANSIÇÃO

Com as portas para a transição já abertas pelo atual prefeito Luciano Rezende (Cidadania), Lorenzo Pazolini afirmou que esse processo já foi iniciado, mas que ainda não definiu o nome do próximo titular da Secretaria de Esportes e Lazer (Semesp), nem de qualquer outra pasta.

PROTESTO CONTRA ERRO QUE ELIMINOU O VITÓRIA NA SÉRIE D EM 2019

Em seu mandato como deputado estadual, um protesto de Lorenzo Pazolini ganhou muita repercussão entre os torcedores do futebol capixaba. Na Assembleia Legislativa, Pazolini mostrou seu desagrado com  erro de arbitragem que foi crucial para a eliminação do Vitória na Série D do Campeonato Brasileiro 2019. Na ocasião, o time Alvianil perdeu por 2 a 1 para o Ituano-SP. O gol que sacramentou a classificação do time paulista saiu em um pênalti mal marcado, e o deputado fez questão de pediar a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), que cobrasse a comissão de arbitragem da CBF.

CONFIRA AS PRINCIPAIS PROPOSTAS DE PAZOLINI PARA O ESPORTE PARA PODER COBRAR DEPOIS

  • Resgatar os grandes eventos esportivos e ampliar o bolsa atleta municipal para iniciantes do esporte; 
  • Reestruturar o Centro Esportivo Tancredão, inclusive para esportes de alta performance; 
  • Apoiar a realização de diversos campeonatos nos bairros, estimulando a prática esportiva de todas as modalidades em parceria com as federações e clubes;  
  • Implantar o programa "Rua Viva e Feliz", criando novos espaços de recreação e lazer, integrando atividade de lazer e esporte com ações de cultura, educação, bem-estar, saúde e cidadania; 
  • Desenvolver um aplicativo com dicas de vida saudável e relação dos equipamentos, locais, dias e horário de funcionamento de atividades esportivas individuais e coletivas promovidas pela prefeitura; 
  • Expandir as academias populares com a finalidade de socialização e promoção da saúde, por meio de atividades orientadas por profissionais habilitados;

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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