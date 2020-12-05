Pazolini quer resgatar eventos esportivos em Vitória e fortalecer clubes

"A cidade de Vitória já foi conhecida como uma das principais capitais na promoção de grandes eventos esportivos, como por exemplo a Fórmula Ford/Renault e Campeonatos Brasileiros e Sul-Americanos. Em todos os esportes, Vitória deixou de ser protagonista e de sediar grandes eventos esportivos. Além disso, os clubes esportivos perderam espaço e participação nas principais provas do circuito nacional (vôlei, handebol, basquete, futebol de salão e futebol de areia)”, declarou o prefeito eleito ao deixar claro que pretende resgatar esse prestígio para a cidade.

Já para a população em geral, Pazolini vai priorizar ambientes de recreação e atividades que possam contribuir com a qualidade de vida das pessoas. Além disso, há uma preocupação também em apresentar espaços para que jovens e adolescentes tenham acesso à modalidades esportivas e evitem o contato com o mundo do crime. "A prática de atividade de esporte e lazer tem grande importância em todas as fases da vida. A prática esportiva, além de promover a saúde e uma melhor qualidade de vida, afasta os jovens da criminalidade e das drogas", afirmou.