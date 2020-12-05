Pazolini quer resgatar eventos esportivos em Vitória e fortalecer clubes

No esporte profissional, Pazolini
pretende fazer parcerias com clubes e federações para incentivar a organização de competições e ampliar o programa Bolsa Atleta para iniciantes. Mas o grande desafio que o prefeito eleito quer assumir é o de trazer grandes eventos esportivos para Vitória
e fortalecer os clubes locais.
"A cidade de Vitória já foi conhecida como uma das principais capitais na promoção de grandes eventos esportivos, como por exemplo a Fórmula Ford/Renault e Campeonatos Brasileiros e Sul-Americanos. Em todos os esportes, Vitória deixou de ser protagonista e de sediar grandes eventos esportivos. Além disso, os clubes esportivos perderam espaço e participação nas principais provas do circuito nacional (vôlei, handebol, basquete, futebol de salão e futebol de areia)”, declarou o prefeito eleito ao deixar claro que pretende resgatar esse prestígio para a cidade.
Já para a população em geral, Pazolini vai priorizar ambientes de recreação e atividades que possam contribuir com a qualidade de vida das pessoas. Além disso, há uma preocupação também em apresentar espaços para que jovens e adolescentes tenham acesso à modalidades esportivas e evitem o contato com o mundo do crime. "A prática de atividade de esporte e lazer tem grande importância em todas as fases da vida. A prática esportiva, além de promover a saúde e uma melhor qualidade de vida, afasta os jovens da criminalidade e das drogas", afirmou.
Em seu mandato como deputado estadual, um protesto de Lorenzo Pazolini ganhou muita repercussão entre os torcedores do futebol capixaba
. Na Assembleia Legislativa
, Pazolini mostrou seu desagrado com erro de arbitragem que foi crucial para a eliminação do Vitória na Série D do Campeonato Brasileiro 2019
. Na ocasião, o time Alvianil perdeu por 2 a 1 para o Ituano-SP. O gol que sacramentou a classificação do time paulista saiu em um pênalti mal marcado, e o deputado fez questão de pediar a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), que cobrasse a comissão de arbitragem da CBF.