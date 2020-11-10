Seleção feminina e seleção olímpica podem atuar no Kleber Andrade após pandemia

Estádio Kleber Andrade está apto a receber compaetições nacionais e internacionais Crédito: Ricardo Medeiros

Kleber Andrade está definitivamente na rota para receber partidas da seleção brasileira olímpica e da seleção feminina após a pandemia de Covid-19 . Assim sinalizou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na reunião em que o presidente da entidade Rogério Caboclo e o vice-presidente Marcus Vicente receberam o governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB) , o secretário de esportes Júnior Abreu e o presidente da Federação de Futebol (FES) Gustavo Vieira.

Após o fim da reunião, Júnior Abreu informou que a presença da seleção principal na praça esportiva capixaba está praticamente descartada, já que os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo com mando do Brasil estão todos mapeados em outros estádios pelo país. Mas a seleção olímpica e a seleção feminina podem pintar no Klebão.

“A gente saiu muito feliz da reunião. Recebemos do presidente da CBF Rogério Caboclo o compromisso e a garantia de colocar o Kleber Andrade no radar de grandes eventos. Os jogos da seleção principal já estão todos mapeados. Há a possibilidade de eventos da seleção feminina e da seleção olímpica no nosso Estado”, declarou o secretário.

O governador Renato Casagrande e o secretário de esportes Júnior Abreu foram recebidos na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para reunião com Rogério Caboclo, presidente da entidade Crédito: Sesport/Divulgação

A possível vinda desses eventos para o Espírito Santo está condicionada ao fim ou redução significativa da pandemia do novo coronavírus. Apenas quando um público considerável puder ir ao Kleber Andrade. Se para um receber um jogo da seleção principal, o que foi recentemente cogitado durante a pandemia, o gramado do Kleber Andrade era o essencial, agora a ideia é justamente presenciar o público.