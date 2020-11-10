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Seleção feminina e seleção olímpica podem atuar no Kleber Andrade após pandemia

Possibilidade foi discutida entre o presidente da CBF Rogério Caboclo, o governador Renato Casagrande e o secretário de esportes Júnior Abreu em reunião no Rio de Janeiro

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 18:08

Públicado em 

10 nov 2020 às 18:08
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Estádio Kleber Andrade
Estádio Kleber Andrade está apto a receber compaetições nacionais e internacionais Crédito: Ricardo Medeiros
Kleber Andrade está definitivamente na rota para receber partidas da seleção brasileira olímpica e da seleção feminina após a pandemia de Covid-19. Assim sinalizou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na reunião em que o presidente da entidade Rogério Caboclo e o vice-presidente Marcus Vicente receberam o governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB), o secretário de esportes Júnior Abreu e o presidente da Federação de Futebol (FES) Gustavo Vieira.
No encontro, que aconteceu na sede da CBF, no Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (10), Casagrande e Júnior Abreu apresentaram à entidade máxima do futebol brasileiro as novas condições do estádio Kleber Andrade. Recentemente o estádio recebeu as instalações de escadas rolantes e elevadores e deve ter sua obra completamente finalizada até o fim do ano.

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Após o fim da reunião, Júnior Abreu informou que a presença da seleção principal na praça esportiva capixaba está praticamente descartada, já que os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo com mando do Brasil estão todos mapeados em outros estádios pelo país. Mas a seleção olímpica e a seleção feminina podem pintar no Klebão.
“A gente saiu muito feliz da reunião. Recebemos do presidente da CBF Rogério Caboclo o compromisso e a garantia de colocar o Kleber Andrade no radar de grandes eventos. Os jogos da seleção principal já estão todos mapeados. Há a possibilidade de eventos da seleção feminina e da seleção olímpica no nosso Estado”, declarou o secretário.
O governador Renato Casagrande e o secretário de esportes Júnior Abreu foram recebidos na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para reunião com Rogério Caboclo, presidente da entidade
O governador Renato Casagrande e o secretário de esportes Júnior Abreu foram recebidos na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para reunião com Rogério Caboclo, presidente da entidade Crédito: Sesport/Divulgação
A possível vinda desses eventos para o Espírito Santo está condicionada ao fim ou redução significativa da pandemia do novo coronavírus. Apenas quando um público considerável puder ir ao Kleber Andrade. Se para um receber um jogo da seleção principal, o que foi recentemente cogitado durante a pandemia, o gramado do Kleber Andrade era o essencial, agora a ideia é justamente presenciar o público. 
“O presidente Rogerio Caboclo fez questão de lembrar e de agradecer pelo Kleber Andrade ter sido a melhor sede da Copa do Mundo Sub-17, em 2019. E muito disso foi pela sinergia com o público, que foi o maior da competição entre às quatro sedes. Estamos na rota dos grandes eventos e nosso objetivo é ampliar ainda mais essa parceria com a CBF”, pontuou Júnior Abreu.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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