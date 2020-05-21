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Com obras em reta final, Kleber Andrade deve estar pronto em novembro

Escadas rolantes que dão acesso ao vestiário estão sendo instaladas nesta semana. Demais ajustes são acelerados durante o período sem jogos por conta da pandemia de coronavírus

Públicado em 

21 mai 2020 às 06:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

paralisação do calendário do futebol capixaba devido à pandemia de Covid-19 abriu para o governo do Estado a possibilidade de acelerar os últimos ajustes do Kleber Andrade. Ao que tudo indica, a obra que foi iniciada em 2010 deve, enfim, estar completamente pronta até o fim do ano. 
Nesta semana, a praça esportiva começou a receber a instalação das escadas rolantes que permitem o acesso do gramado ao vestiário. Demanda mais do que necessária, e que vai evitar que os jogadores sejam obrigados a subir a escada de 65 degraus. Esforço que já fez até com que várias equipes evitassem o desgaste no intervalo e permanecessem no banco de reservas durante o hiato entre o primeiro e o segundo tempo. Na sequência serão instalados elevadores e posteriormente os toques finais como revestimentos das rampas e escadas, revisão nas calhas da cobertura, entre outros.

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De acordo com a Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport), a fase final de acabamentos do estádio deve ser entregue entre novembro e dezembro. "A conclusão da instalação da escadas rolantes deve acontecer até o final de maio. Já os elevadores serão instalados até o final de junho. E a finalização das obras em sua totalidade devem ser finalizadas até o final do ano. Acredito que em novembro, no máximo dezembro" declarou o secretário de esportes Junior Abreu.
Escadas rolantes estão sendo instaladas no Kleber Andrade
Escadas rolantes estão sendo instaladas no Kleber Andrade Crédito: Sesport/Divulgação

OBRAS FICARAM PARALISADAS POR UNS DIAS DURANTE A PANDEMIA 

A Sesport publicou no Diário Oficial do dia 7 de abril a descentralização de um crédito total de R$ 6.9 milhões para o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER) proceder com as obras do Kleber Andrade. Contudo, após uma ação popular, ajuizada pelo deputado Carlos Von (Avante), a juíza Sayonara Couto Bittencourt, da 4ª Vara da Fazenda Pública, expediu uma liminar proibindo o governo de gastar recursos com o estádio, em meio à pandemia do novo coronavírus e as obras foram paralisadas no dia 22 de abril.
A Procuradoria-Geral do Estado recorreu da decisão, e, uma semana depois, conseguiu derrubar a liminar. Com isso, as obras foram retomadas. Junior Abreu afirmou que o fundo para os ajustes no Kleber Andrade já estava previsto no orçamento da pasta de Esportes, e não interferiu nos recursos da Secretaria de Saúde para o combate à Covid-19. 
"São coisas diferentes. Não tem nada a ver o orçamento da Secretaria de Esportes, que é reservado para investimento, com os recursos da Secretaria de Saúde para o combate ao coronavírus. A obra no estádio já estava prevista desde o orçamento do ano passado. Estamos aproveitando que está tudo parado e tocando uma obra que é importante para o esporte capixaba. E temos também que cumprir o contrato do DER com as empresas que realizam as obras", pontuou o secretário de esportes.
Kleber Andrade passa por últimos ajustes para ser entregue totalmente pronto entre novembro e dezembro
Kleber Andrade passa por últimos ajustes para ser entregue totalmente pronto entre novembro e dezembro Crédito: Edson Reis/Sesport

HISTÓRICO DAS OBRAS DO KLEBER ANDRADE 

  • Aquisição do Estádio: Em 2008, o Kleber Andrade foi comprado pelo Governo do Estado no valor de R$ 6 milhões. 
  • Reforma e ampliação: As obras foram iniciadas em março de 2010.  
  • Valor inicial estipulado para a obra: R$ 70 milhões 
  •  Primeiro prazo para entrega do estádio finalizado: Março de 2012  
  • Justificativa para o atraso: Greves de trabalhadores, e em 2012, ainda ocorreu uma troca de empresas responsáveis por tocar a obra.  
  • Reinauguração do estádio: O Kleber Andrade foi oficialmente reinaugurado em 27/12/2014, no apagar das luzes do Governo Casagrande. 
  • Valor parcial da obra: R$ 180 milhões na data da reinauguração. 
  • Novo investimento para reparos: Em abril de 2019, o governo anunciou investir mais R$ 15 milhões para reformas necessárias  
  • Valor final das obras: R$ 195 milhões 
  • Última previsão para o estádio estar totalmente pronto: Entre novembro e dezembro de 2020

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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