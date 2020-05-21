Com obras em reta final, Kleber Andrade deve estar pronto em novembro

Nesta semana, a praça esportiva começou a receber a instalação das escadas rolantes que permitem o acesso do gramado ao vestiário. Demanda mais do que necessária, e que vai evitar que os jogadores sejam obrigados a subir a escada de 65 degraus. Esforço que já fez até com que várias equipes evitassem o desgaste no intervalo e permanecessem no banco de reservas durante o hiato entre o primeiro e o segundo tempo. Na sequência serão instalados elevadores e posteriormente os toques finais como revestimentos das rampas e escadas, revisão nas calhas da cobertura, entre outros.

De acordo com a Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport), a fase final de acabamentos do estádio deve ser entregue entre novembro e dezembro. "A conclusão da instalação da escadas rolantes deve acontecer até o final de maio. Já os elevadores serão instalados até o final de junho. E a finalização das obras em sua totalidade devem ser finalizadas até o final do ano. Acredito que em novembro, no máximo dezembro" declarou o secretário de esportes Junior Abreu.

Escadas rolantes estão sendo instaladas no Kleber Andrade Crédito: Sesport/Divulgação

OBRAS FICARAM PARALISADAS POR UNS DIAS DURANTE A PANDEMIA

A Procuradoria-Geral do Estado recorreu da decisão, e, uma semana depois, conseguiu derrubar a liminar. Com isso, as obras foram retomadas. Junior Abreu afirmou que o fundo para os ajustes no Kleber Andrade já estava previsto no orçamento da pasta de Esportes, e não interferiu nos recursos da Secretaria de Saúde para o combate à Covid-19.

"São coisas diferentes. Não tem nada a ver o orçamento da Secretaria de Esportes, que é reservado para investimento, com os recursos da Secretaria de Saúde para o combate ao coronavírus. A obra no estádio já estava prevista desde o orçamento do ano passado. Estamos aproveitando que está tudo parado e tocando uma obra que é importante para o esporte capixaba. E temos também que cumprir o contrato do DER com as empresas que realizam as obras", pontuou o secretário de esportes.

Kleber Andrade passa por últimos ajustes para ser entregue totalmente pronto entre novembro e dezembro Crédito: Edson Reis/Sesport

HISTÓRICO DAS OBRAS DO KLEBER ANDRADE