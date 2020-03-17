Sesport cancela jogos no Kleber Andrade e Capixabão será suspenso

Vitória foi o melhor time da primeira fase do Capixabão Crédito: Vitor Nicchio/Vitória FC

Seguindo a tendência mundial, o Capixabão vai ser paralisado. A Secretaria de Esportes do Espírito Santo (Sesport) já recomendou à várias federações que seus eventos esportivos sejam suspensos. Inclusive, a Secretaria já decidiu cancelar todos os jogos que seriam realizados no Estádio Kleber Andrade e orientou a Federação de Futebol do Espírito Santos (FES) a paralisar o campeonato.

"Vou cancelar todos os eventos no Kleber Andrade. Também já conversei com o presidente da federação e sugeri a suspensão dos jogos" declarou à coluna, o secretário de esportes Junior Abreu. Dirigentes de alguns clubes também afirmaram que foram previamente informados pela própria federação que a principal competição local será paralisada.

Para a maioria dos dirigentes do futebol capixaba, a interrupção é um grande problema. Conseguir pagar o salário dos jogadores em caso de extensão de contrato é um desafio que nem todos podem aceitar. Mas é preciso entender que a situação provocada pelo coronavírus pede medidas desse porte.

Posicionamento da FES

Por meio de seu site oficial, a FES declarou a paralisação do Capixabão e também da Série B do Campeonato Capixaba. "Considerando as medidas preventivas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde para evitar a propagação do novo do COVID-19 (coronavírus) no Espírito Santo. Considerando a preservação de todo o público diretamente ligado às competições realizadas pela Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES), a entidade vem a público determinar a suspensão temporária Campeonato Estadual Série A e Campeonato Estadual Série B, por prazo indeterminado, a partir desta quarta-feira, dia 18 de março. A data de retomada das competições estará condicionada às orientações governamentais a serem expedidas em matéria de Saúde Pública", informou parte da nota oficial da federação.

Atividades suspensas no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho