Sesport cancela jogos no Kleber Andrade e Capixabão será suspenso

Seguindo a tendência mundial, o Capixabão vai ser paralisado. A Secretaria de Esportes do Espírito Santo (Sesport) já recomendou à várias federações que seus eventos esportivos sejam suspensos. Inclusive, a Secretaria já decidiu cancelar todos os jogos que seriam realizados no Estádio Kleber Andrade e orientou a Federação de Futebol do Espírito Santos (FES) a paralisar o campeonato.
"Vou cancelar todos os eventos no Kleber Andrade. Também já conversei com o presidente da federação e sugeri a suspensão dos jogos" declarou à coluna, o secretário de esportes Junior Abreu. Dirigentes de alguns clubes também afirmaram que foram previamente informados pela própria federação que a principal competição local será paralisada.
Para a maioria dos dirigentes do futebol capixaba, a interrupção é um grande problema. Conseguir pagar o salário dos jogadores em caso de extensão de contrato é um desafio que nem todos podem aceitar. Mas é preciso entender que a situação provocada pelo coronavírus pede medidas desse porte.
Por meio de seu site oficial, a FES declarou a paralisação do Capixabão e também da Série B do Campeonato Capixaba. "Considerando as medidas preventivas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde para evitar a propagação do novo do COVID-19 (coronavírus) no Espírito Santo. Considerando a preservação de todo o público diretamente ligado às competições realizadas pela Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES), a entidade vem a público determinar a suspensão temporária Campeonato Estadual Série A e Campeonato Estadual Série B, por prazo indeterminado, a partir desta quarta-feira, dia 18 de março. A data de retomada das competições estará condicionada às orientações governamentais a serem expedidas em matéria de Saúde Pública", informou parte da nota oficial da federação.
Além das atividades supensas no Kleber Andrade, a Secretaria de Esportes também tomou outras medidas preventivas à disseminação do coronavírus. Estão suspensos o uso de todos os espaços do Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, incluindo os Ginásios e Academia; o uso do Auditório da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer; a concessão do benefício garantido em resultado do “Edital de Chamamento Público Compete Esportivo Nº 001/2020”, que tem por objeto o custeio de passagens aéreas para atletas de alto rendimento disputarem, em representação do Estado, competições Nacionais e Internacionais; a realização dos eventos esportivos, estaduais, nacionais e internacionais, em parceria com a SESPORT, inclusive os selecionados mediante o “Edital de Seleção de Projetos nº 001/2019”.