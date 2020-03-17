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Sesport cancela jogos no Kleber Andrade e Capixabão será suspenso

Por conta da pandemia do coronavírus, secretaria está cancelando vários eventos esportivos pelo Estado e já informou seu posicionamento à Federação de Futebol

Publicado em 17 de Março de 2020 às 15:18

Públicado em 

17 mar 2020 às 15:18
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Vitória foi o melhor time da primeira fase do Capixabão Crédito: Vitor Nicchio/Vitória FC
Seguindo a tendência mundial, o Capixabão vai ser paralisado. A Secretaria de Esportes do Espírito Santo (Sesport) já recomendou à várias federações que seus eventos esportivos sejam suspensos. Inclusive, a Secretaria já decidiu cancelar todos os jogos que seriam realizados no Estádio Kleber Andrade e orientou a Federação de Futebol do Espírito Santos (FES) a paralisar o campeonato. 

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"Vou cancelar todos os eventos no Kleber Andrade. Também já conversei com o presidente da federação e sugeri a suspensão dos jogos" declarou à coluna, o secretário de esportes Junior Abreu. Dirigentes de alguns clubes também afirmaram que foram previamente informados pela própria federação que a principal competição local será paralisada. 
Para a maioria dos dirigentes do futebol capixaba, a interrupção é um grande problema. Conseguir pagar o salário dos jogadores em caso de extensão de contrato é um desafio que nem todos  podem aceitar. Mas é preciso entender que a situação provocada pelo coronavírus pede medidas desse porte.

Posicionamento da FES 

Por meio de seu site oficial, a FES declarou a paralisação do Capixabão e também da Série B do Campeonato Capixaba. "Considerando as medidas preventivas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde para evitar a propagação do novo do COVID-19 (coronavírus) no Espírito Santo. Considerando a preservação de todo o público diretamente ligado às competições realizadas pela Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES), a entidade vem a público determinar a suspensão temporária Campeonato Estadual Série A e Campeonato Estadual Série B, por prazo indeterminado, a partir desta quarta-feira, dia 18 de março. A data de retomada das competições estará condicionada às orientações governamentais a serem expedidas em matéria de Saúde Pública", informou parte da nota oficial da federação.

Atividades suspensas no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho

Além das atividades supensas no Kleber Andrade, a Secretaria de Esportes também tomou outras medidas preventivas à disseminação do coronavírus. Estão suspensos o uso de todos os espaços do Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, incluindo os Ginásios e Academia; o uso do Auditório da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer; a concessão do benefício garantido em resultado do “Edital de Chamamento Público Compete Esportivo Nº 001/2020”, que tem por objeto o custeio de passagens aéreas para atletas de alto rendimento disputarem, em representação do Estado, competições Nacionais e Internacionais; a realização dos eventos esportivos, estaduais, nacionais e internacionais, em parceria com a SESPORT, inclusive os selecionados mediante o “Edital de Seleção de Projetos nº 001/2019”.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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