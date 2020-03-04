Vitória escapa de rivais mais fortes na 1ª fase da Série D

Data: 07/01/2020 - ES - Vitória - Vitória vence o CSA por 2X1 no Estádio Salvador Costa. Na foto, o gol do CSA Crédito: Carlos Alberto Silva

O Vitória conheceu seus adversários na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro na madrugada desta quarta-feira (04). O Alvianil de Bento Ferreira está no Grupo 5 ao lado de Goianésia-GO, CRAC-GO, Goiânia-GO, Operário VG, União Rondonópolis-MT, Águia Negra-MS, e ainda fica à espera do vencedor do confronto Real Noroeste x Aquidauanense, que completa o grupo. O time capixaba jogará contra todos os rivais em turno e returno. Os quatro mais bem classificados avançam à segunda fase da competição nacional.

Nesta primeira fase, o Vitória escapou de enfrentar equipes mais estruturadas como Novorizontino-SP, Ferroviária-SP, Mirassol-SP, Caxias-RS entre outras. Com isso, o caminho à fase seguinte fica menos complicado e a classificação se torna muito possível, talvez até com uma certa dose de tranquilidade. Mas como cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, é bom ficar esperto, manter os pés no chão e trabalhar muito para alcançar este primeiro objetivo de chegar ao mata-mata.

Líder isolado do Capixabão com seis triunfos em seis jogos, o Vitória vive um grande momento, mas a eliminação na Copa do Brasil para o Figueirense, da forma como ocorreu, também escancarou deficiências que precisam ser corrigidas para a equipe poder sonhar com o acesso à Série C. Afinal, todos nós sabemos que disputa a nível nacional vai exigir muito mais do que os rivais locais exigem.

Se a fase do Alvianil é boa, nem todos os rivais podem dizer o mesmo. As equipes do Centro-Oeste do país são muito irregulares. Confira como elas estão neste início de ano.

Rivais Goianos

O Goianésia vai bem no Campeonato Goiano e pode surpreender na Série D Crédito: Goianésia/Divulgação

Entre os rivais goianos, o Goianésia é o melhor preparado. Atualmente na terceira colocação do Estadual, o Azulão do Vale surpreende ao estar à frente até do Goiás. Já Goiânia e Crac agonizam na luta contra o rebaixamento. Mas como se tratam de equipes irregulares, o próprio Goianésia já perdeu para o Goiânia nesta edição do Estadual, deixando claro que nem é tão poderoso assim.

Rivais do Mato Grosso

Já no Campeonato Mato-Grossense, o União Rondonópolis ocupa a vice-liderança, enquanto o Operário é o quarto colocado. Se no ambiente local, a fase é animadora, na Copa do Brasil, as duas equipes foram eliminadas logo na primeira fase. O União caiu para o Atlético-GO, e o Operário viu o Santa Cruz avançar à segunda fase. Curiosamente, os rivais do Vitória se enfrentaram no último domingo pelo Estadual, e empataram em 1 a 1, em um jogo muito equilibrado.

Mato Grosso do Sul

Líder do Estadual, Águia Negra deve chegar forte à Série D Crédito: Águia Negra/Divulgação