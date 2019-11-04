Kleber Andrade tem melhor média de público da Copa do Mundo Sub-17

Kleber Andrade tem a melhor média de público da Copa do Mundo Sub-17 Crédito: Vitor Jubini

A primeira fase da Copa do Mundo Sub-17 acabou no último domingo (03), com o Kleber Andrade, em Cariacica, como um dos destaques do torneio internacional. O estádio foi o que contou com maior número de torcedores e, consequentemente, obteve a melhor média de público da competição. Até o momento, o Klebão já recebeu 49.655 torcedores em seus seis dias de jogos, quase 15 mil espectadores a mais do que o Bezerrão, segundo estádio com maior presença de torcedores, localizado em Brasília, que já recebeu 35. 406 pessoas.

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A média de público na arena capixaba também impressiona: 4.137 torcedores, contra 2.950 do Bezerrão, 1.819 do Estádio Olímpico e 1.113 do Serrinha, outras duas sedes do Mundial, ambas localizadas em Goiânia. Os números favoráveis são exaltados pelo secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu.

Os números são ótimos, mas não me surpreende. Desde o início, eu e o governador Renato Casagrande sempre tivemos a certeza que a Copa do Mundo Sub-17 seria um sucesso no Kleber Andrade, principalmente depois de todas as reformas que fizemos nos últimos meses. O capixaba gosta de futebol e valoriza esse tipo de competição. Somos o primeiro no ranking de público sem receber nenhum jogo da Seleção Brasileira, o que faria nossos números serem ainda melhores, explicou o secretário.

Torcida argentina marcou presença no Kleber Andrade Crédito: Vitor Jubini

Sete dos dez melhores públicos do torneio em toda a primeira fase foram registrados no Espírito Santo. As exceções são os jogos do Brasil, que ajudaram a aumentar a média das outras sedes.

O Kleber Andrade vai receber jogos do Mundial até o próximo domingo (10). Serão mais quatro jogos. Na quinta-feira (07), acontecem os duelos das oitavas de final: Equador e Itália jogam às 16h30; e Paraguai e Argentina se enfrentam às 20 horas. No domingo, ocorrem os confrontos das quartas de final.

Maiores públicos da Copa do Mundo Sub-17