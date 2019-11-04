A primeira fase da Copa do Mundo Sub-17 acabou no último domingo (03), com o Kleber Andrade, em Cariacica, como um dos destaques do torneio internacional. O estádio foi o que contou com maior número de torcedores e, consequentemente, obteve a melhor média de público da competição. Até o momento, o Klebão já recebeu 49.655 torcedores em seus seis dias de jogos, quase 15 mil espectadores a mais do que o Bezerrão, segundo estádio com maior presença de torcedores, localizado em Brasília, que já recebeu 35. 406 pessoas.
Kleber Andrade tem melhor média de público da Copa do Mundo Sub-17
A média de público na arena capixaba também impressiona: 4.137 torcedores, contra 2.950 do Bezerrão, 1.819 do Estádio Olímpico e 1.113 do Serrinha, outras duas sedes do Mundial, ambas localizadas em Goiânia. Os números favoráveis são exaltados pelo secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu.
Os números são ótimos, mas não me surpreende. Desde o início, eu e o governador Renato Casagrande sempre tivemos a certeza que a Copa do Mundo Sub-17 seria um sucesso no Kleber Andrade, principalmente depois de todas as reformas que fizemos nos últimos meses. O capixaba gosta de futebol e valoriza esse tipo de competição. Somos o primeiro no ranking de público sem receber nenhum jogo da Seleção Brasileira, o que faria nossos números serem ainda melhores, explicou o secretário.
Sete dos dez melhores públicos do torneio em toda a primeira fase foram registrados no Espírito Santo. As exceções são os jogos do Brasil, que ajudaram a aumentar a média das outras sedes.
O Kleber Andrade vai receber jogos do Mundial até o próximo domingo (10). Serão mais quatro jogos. Na quinta-feira (07), acontecem os duelos das oitavas de final: Equador e Itália jogam às 16h30; e Paraguai e Argentina se enfrentam às 20 horas. No domingo, ocorrem os confrontos das quartas de final.
Maiores públicos da Copa do Mundo Sub-17
- Brasil x Nova Zelândia 14.158 - Bezerrão
- Brasil x Canadá 11.468 - Bezerrão
- Brasil x Angola 8.203 - Olímpico
- Espanha x Argentina 6.845 Kleber Andrade
- Senegal x Japão 5.984 Kleber Andrade
- Tajiquistão x Camarões 5.934 Kleber Andrade
- Japão x Holanda 5.125 Kleber Andrade
- Chile x Coreia do Sul 4.686 Kleber Andrade
- Estados Unidos x Senegal 4.266 Kleber Andrade
- Estados Unidos x Japão 3.878 Kleber Andrade