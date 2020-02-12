Quer jogar ou fazer um ensaio fotográfico no Kleber Andrade?  Veja os preços

Jogos amadores agora estão regulamentados no Kleber Andrae Crédito: Vitor Jubini

Agora é pra valer. Quem quiser utilizar as instalações do Estádio Kleber Andrade, em Cariacica para bater uma bolinha ou realizar um ensaio fotográfico pode procurar a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) e conferir as normas de utilização da praça esportiva. Na noite de terça-feira (11), uma partida de futebol amador já rolou no Klebão.

Na portaria, que foi publicada no Diário Oficial do Espírito Santo no dia 23 de janeiro, são tratadas questões como aluguel para jogos profissionais ou amadores, shows, exposições, além de ensaios para álbuns de casamento, sempre respeitando as normas de proteção ao gramado. Os valores relativos a jogos de futebol variam de acordo com o solicitante. O menor valor está direcionado para jogos profissionais que têm clubes capixabas como mandante. Será cobrado o aluguel de R$ 1.185,71.

Segundo o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, esta é uma das formas legais que a Sesport tem para contribuir com o esporte capixaba. Era uma medida que já era tomada anteriormente e nós mantivemos, afinal é de suma importância que os clubes capixabas se sintam à vontade jogando no Kleber Andrade e sabemos que a realidade financeira desses clubes é diferente dos demais do país. Vejo esse subsídio como forma de auxiliar os clubes a jogarem no estádio e ter renda em seus jogos, afirma.

Para jogos que tem times de fora do Estado como mandante, o valor do aluguel é R$ 21.342,81; e para partidas amadoras os valores são R$ 5 mil (jogos iniciados antes das 18 horas) e R$ 6 mil (jogos iniciados após às 18 horas). Vale ressaltar que, para preservar o gramado, a Sesport realiza uma programação para esses jogos amadores, respeitando no agendamento o prazo de recuperação do campo para jogos oficiais.

Como alugar

Pessoas físicas ou jurídicas que quiserem alugar o Estádio Estadual Kleber Andrade para jogos ou demais eventos devem protocolar a solicitação na Sesport, localizada na Rua Coronel Schwab Filho, s/n, Bento Ferreira, Vitória.

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