Obras no Kleber Andrade serão aceleradas durante período sem jogos

Kleber Andrade está recebendo ajustes finais Crédito: Vitor Jubini

Em novembro do ano passado, o estádio Kleber Andrade entrou no que se espera ser sua reta final de ajustes, para que, enfim, possa ser entregue totalmente pronto à população capixaba. À época, a Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) informou que as últimas obras da praça esportiva seriam finalizadas no máximo em junho deste ano.

De acordo com o titular da pasta, Junior Abreu, mais um passo foi dado rumo a este objetivo. A Sesport publicou no Diário Oficial, na última terça-feira (07) a descentralização de um crédito total de R$ 6.9 milhões para o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER) proceder com as obras. O secretário quer acelerar as obras durante este período de inatividade do estádio por conta da pandemia do novo coronavírus.

“Descentralizamos um valor de quase R$ 7 milhões para o DER. Vamos aproveitar esse momento de paralisação geral das atividades esportivas por conta da pandemia do Covid-19 e acelerar as obras do Kleber Andrade. Escadas em concreto estão em fase adiantada, a estrutura física da escada rolante também. Os elevadores também já chegaram. Vamos acelerar o processo de obras”.

Questionado sobre a permanência das obras mesmo em meio às medidas de isolamento social como estratégia para reduzir a disseminação do Covid-19, Júnior Abreu afirmou que, com base no decreto do governador Renato Casagrande: serviços podem funcionar desde que sigam as recomendações de evitar aglomerações, e reforçar a higiene das pessoas, dos objetos e dos espaços físicos. “Com relação ao Covid-19, as empresas responsáveis pelas obras estão tomando todas as precauções necessárias. São poucos funcionários e eles trabalham distantes. As áreas estão bem isoladas”.

Mesmo com a aceleração das obras, o secretário não antecipou o prazo de entrega do estádio. Vale lembrar que o Kleber Andrade foi comprado pelo governo do Estado em 2008 por R$ 6 milhões. O primeiro valor estipulado para as obras foi de R$ 70 milhões, mas o estádio será entregue após o custo de R$ 195 milhões, quase o triplo do investimento esperado.

Histórico das obras do Kleber Andrade