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Filipe Souza

Obras no Kleber Andrade serão aceleradas durante período sem jogos

A Secretaria de Esportes transferiu quase R$ 7 milhões para o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER) proceder com  as obras. Mesmo em meio a pandemia do novo coronavírus, trabalhadores seguem suas atividades no estádio

Públicado em 

09 abr 2020 às 08:30
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Kleber Andrade está recebendo melhorias para receber os jogos do Mundial Sub-17, em outubro
Kleber Andrade está recebendo ajustes finais  Crédito: Vitor Jubini
Em novembro do ano passado, o estádio Kleber Andrade entrou no que se espera ser sua reta final de ajustes, para que, enfim, possa ser entregue totalmente pronto à população capixaba. À época, a Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) informou que as últimas obras da praça esportiva seriam finalizadas no máximo em junho deste ano.
De acordo com o titular da pasta, Junior Abreu, mais um passo foi dado rumo a este objetivo. A Sesport publicou no Diário Oficial, na última terça-feira (07) a descentralização de um crédito total de R$ 6.9 milhões para o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER) proceder com as obras. O secretário quer acelerar as obras durante este período de inatividade do estádio por conta da pandemia do novo coronavírus.
“Descentralizamos um valor de quase R$ 7 milhões para o DER. Vamos aproveitar esse momento de paralisação geral das atividades esportivas por conta da pandemia do Covid-19 e acelerar as obras do Kleber Andrade. Escadas em concreto estão em fase adiantada, a estrutura física da escada rolante também. Os elevadores também já chegaram. Vamos acelerar o processo de obras”.

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Questionado sobre a permanência das obras mesmo em meio às medidas de isolamento social como estratégia para reduzir a disseminação do Covid-19, Júnior Abreu afirmou que, com base no decreto do governador Renato Casagrande: serviços podem funcionar desde que sigam as recomendações de evitar aglomerações, e reforçar a higiene das pessoas, dos objetos e dos espaços físicos. “Com relação ao Covid-19, as empresas responsáveis pelas obras estão tomando todas as precauções necessárias. São poucos funcionários e eles trabalham distantes. As áreas estão bem isoladas”.
Mesmo com a aceleração das obras, o secretário não antecipou o prazo de entrega do estádio. Vale lembrar que o Kleber Andrade foi comprado pelo governo do Estado em 2008 por R$ 6 milhões. O primeiro valor estipulado para as obras foi de R$ 70 milhões, mas o estádio será entregue após o custo de R$ 195 milhões, quase o triplo do investimento esperado.

Histórico das obras do Kleber Andrade 

  • Aquisição do Estádio: Em 2008, o Kleber Andrade foi comprado pelo Governo do Estado no valor de R$ 6 milhões. 
  • Reforma e ampliação: As obras foram iniciadas em março de 2010.  
  • Valor inicial estipulado para a obra: R$ 70 milhões 
  •  Primeiro prazo para entrega do estádio finalizado: Março de 2012  
  • Justificativa para o atraso: Greves de trabalhadores, e em 2012, ainda ocorreu uma troca de empresas responsáveis por tocar a obra.  
  • Reinauguração do estádio: O Kleber Andrade foi oficialmente reinaugurado em 27/12/2014, no apagar das luzes do Governo Casagrande. 
  • Valor parcial da obra: R$ 180 milhões na data da reinauguração. 
  • Novo investimento para reparos: Em abril de 2019, o governo anunciou investir mais R$ 15 milhões para reformas necessárias  
  • Valor final das obras: R$ 195 milhões 
  • Previsão para o estádio estar completo: Junho de 2020

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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