Kleber Andrade entra na reta final de obras e estará pronto em dezembro

Oficialmente reinaugurado em dezembro de 2014, o Kleber Andrade já recebeu competições estaduais, nacionais e até internacionais como a Copa do Mundo Sub-17. Entretanto, em todo este tempo, o estádio nunca esteve completamente pronto. Mas agora, finalmente o estádio chega a sua reta final de ajustes.
Em visita técnica realizada na manhã desta quinta-feira (15), o governo do Estado apresentou a conclusão de algumas instalações importantes para o Klebão, entre elas o pleno funcionamento dos elevadores (setores AB e CD) e das escadas rolantes que dão acesso do vestiário ao campo. Além das melhorias, o Kleber Andrade recebeu alvará definitivo do Corpo de Bombeiros, que estabelece a capacidade de público para 21.852 torcedores.
Faltam alguns recapeamentos e acabamentos de piso, mas estamos chegando ao fim com as obras. Estamos marcando a entrega para dezembro, mas já está 95% pronto com tudo que a gente queria fazer no estádio, comemorou o governador Renato Casagrande.
O secretário de esportes Júnior Abreu também ratificou o potencial do Kleber Andrade. O estádio se apresenta como um dos principais de porte médio do Brasil e a nossa expectativa é de trazer para cá outros eventos importantes como a Copa do Mundo Sub-17, realizada aqui no ano passado. As obras estão na reta final e os capixabas vão receber um estádio bonito, funcional e moderno, declarou.
Estádio Kleber Andrade
HISTÓRICO DAS OBRAS DO KLEBER ANDRADE
- Aquisição do Estádio: Em 2008, o Kleber Andrade foi comprado pelo Governo do Estado no valor de R$ 6 milhões.
- Reforma e ampliação: As obras foram iniciadas em março de 2010.
- Valor inicial estipulado para a obra: R$ 70 milhões
- Primeiro prazo para entrega do estádio finalizado: Março de 2012
- Justificativa para o atraso: Greves de trabalhadores, e em 2012, ainda ocorreu uma troca de empresas responsáveis por tocar a obra.
- Reinauguração do estádio: O Kleber Andrade foi oficialmente reinaugurado em 27/12/2014, no apagar das luzes do Governo Casagrande.
- Valor parcial da obra: R$ 180 milhões na data da reinauguração.
- Novo investimento para reparos: Em abril de 2019, o governo anunciou investir mais R$ 15 milhões para reformas necessárias
- Valor final das obras: R$ 195 milhões
- Última previsão para o estádio estar totalmente pronto: Dezembro de 2020