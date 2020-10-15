Kleber Andrade entra na reta final de obras e estará pronto em dezembro

Escadas rolantes e elevadores já estão funcionando no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros

Oficialmente reinaugurado em dezembro de 2014, o Kleber Andrade já recebeu competições estaduais, nacionais e até internacionais como a Copa do Mundo Sub-17. Entretanto, em todo este tempo, o estádio nunca esteve completamente pronto. Mas agora, finalmente o estádio chega a sua reta final de ajustes.

Em visita técnica realizada na manhã desta quinta-feira (15), o governo do Estado apresentou a conclusão de algumas instalações importantes para o Klebão, entre elas o pleno funcionamento dos elevadores (setores AB e CD) e das escadas rolantes que dão acesso do vestiário ao campo. Além das melhorias, o Kleber Andrade recebeu alvará definitivo do Corpo de Bombeiros, que estabelece a capacidade de público para 21.852 torcedores.

Faltam alguns recapeamentos e acabamentos de piso, mas estamos chegando ao fim com as obras. Estamos marcando a entrega para dezembro, mas já está 95% pronto com tudo que a gente queria fazer no estádio, comemorou o governador Renato Casagrande.

O secretário de esportes Júnior Abreu também ratificou o potencial do Kleber Andrade. O estádio se apresenta como um dos principais de porte médio do Brasil e a nossa expectativa é de trazer para cá outros eventos importantes como a Copa do Mundo Sub-17, realizada aqui no ano passado. As obras estão na reta final e os capixabas vão receber um estádio bonito, funcional e moderno, declarou.

Estádio Kleber Andrade

HISTÓRICO DAS OBRAS DO KLEBER ANDRADE