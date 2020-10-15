Jogo oficial da Seleção Brasileira no Kleber Andrade é um sonho possível

Estádio Kleber Andrade foi elogiado pelo secretário-geral da CBF, Walter Feldman Crédito: Ricardo Medeiros

A capacidade de público não é, ao menos nesse período, fundamental para definir as sedes dos jogos. A Seleção precisa de um estádio com um gramado em perfeitas condições e com as demais instalações em bom funcionamento. O que foi atestado e elogiado pelo secretário-geral da CBF Walter Feldman, em visita técnica ao Klebão na manhã desta quinta-feira (15).

"Nós temos conversado muito - particularmente o presidente Rogerio Caboclo com o Tite-, sobre os jogos da Seleção Brasileira que estão sendo acertados agora por conta da volta das eliminatórias. O Tite tem dado absoluta prioridade à qualidade do gramado. Até porque com a ausência de público, o gramado passa a ser a figura central. Escolhemos o estádio do Corinthians (na última partida). Próximo jogo em novembro, contra a Venezuela, será no Morumbi. E eu vou levar à comissão técnica, através do presidente Caboclo, a qualidade que eu encontrei aqui no Kleber Andrade. "

Secretário-geral da CBF Walter Feldman ao centro, acompanhado do governador Renato Casagrande, da vice-governadora Jacqueline Moraes, do secretário de esportes Júnior Abreu e do presidente da FES Gustavo Vieira Crédito: Ricardo Medeiros

Também presente no evento, o governador Renato Casagrande (PSB) formalizou à CBF o pedido para que a Seleção venha atuar no Kleber Andrade. "Estamos fazendo isso (convite) formalmente ao secretário-geral Walter Feldman, para que ele leve ao presidente Rogerio Caboclo e ao técnico Tite. Para que considerem a vinda da Seleção para um jogo oficial aqui no estádio. Mas também deixamos nossa de parceria com a CBF para outros eventos e apresentações, como da seleção feminina e amistosos da Seleção", pontuou.