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Jogo oficial da Seleção Brasileira no Kleber Andrade é um sonho possível

Em visita técnica ao estádio, o secretário-geral da CBF Walter Feldman aprovou condições do gramado e demais instalações

Públicado em 

15 out 2020 às 13:27
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Estádio Kleber Andrade
Estádio Kleber Andrade foi elogiado pelo secretário-geral da CBF, Walter Feldman Crédito: Ricardo Medeiros
Palco da Copa do Mundo Sub-17, de partidas de várias competições nacionais e sempre aberto ao futebol capixaba, o Kleber Andrade ainda não recebeu um jogo oficial da Seleção Brasileira. Mas o que sempre foi um sonho distante, está um pouco mais perto, principalmente em um cenário sem torcida por conta da pandemia de Covid-19
A capacidade de público não é,  ao menos nesse período, fundamental para definir as sedes dos jogos. A Seleção precisa de um estádio com um gramado em perfeitas condições e com as demais instalações em bom funcionamento. O que foi atestado e elogiado pelo secretário-geral da CBF Walter Feldman, em visita técnica ao Klebão na manhã desta quinta-feira (15). 

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"Nós temos conversado muito - particularmente o presidente Rogerio Caboclo com o Tite-, sobre os jogos da Seleção Brasileira que estão sendo acertados agora por conta da volta das eliminatórias. O Tite tem dado absoluta prioridade à qualidade do gramado. Até porque com a ausência de público, o gramado passa a ser a figura central. Escolhemos o estádio do Corinthians (na última partida). Próximo jogo em novembro, contra a Venezuela, será no Morumbi. E eu vou levar à comissão técnica, através do presidente Caboclo, a qualidade que eu encontrei aqui no Kleber Andrade. "
Estádio Kleber Andrade
Secretário-geral da CBF Walter Feldman ao centro, acompanhado do governador Renato Casagrande, da vice-governadora Jacqueline Moraes, do secretário de esportes Júnior Abreu e do presidente da FES Gustavo Vieira Crédito: Ricardo Medeiros
Também presente no evento, o governador Renato Casagrande (PSB) formalizou à CBF o pedido para que a Seleção venha atuar no Kleber Andrade. "Estamos fazendo isso (convite) formalmente ao secretário-geral Walter Feldman, para que ele leve ao presidente Rogerio Caboclo e ao técnico Tite. Para que considerem a vinda da Seleção para um jogo oficial aqui no estádio. Mas também deixamos nossa de parceria com a CBF para outros eventos e apresentações, como da seleção feminina e amistosos da Seleção", pontuou. 
Com a próxima partida oficial da Seleção no país já definida para o Morumbi. Fica a expectativa da comunidade esportiva do Estado para o jogo seguinte, que será entre Brasil e Argentina, válido pela 6ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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