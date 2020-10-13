Times capixabas isentos da taxa de utilização do Kleber Andrade até o fim do ano

Os times capixabas não vão precisar pagar qualquer taxa de utilização do Kleber Andrade
para partidas durante este período de pandemia de Covid-19
. Essa resolução foi publicada em portaria no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (13) e será válida até 31 de dezembro deste ano.
“Nosso objetivo é mais uma vez dar apoio aos clubes, principalmente neste momento de pandemia em que a ausência de público prejudica a renda. É um incentivo para que eles possam continuar nos campeonatos e com menos uma taxa para pagar”, afirmou o secretário de esportes Júnior Abreu.
A medida beneficia os times que já se preparam para o retorno do Capixabão. A principal competição do calendário estadual vai terminar no dia 30 de dezembro. Então, todos os seus jogos estão dentro do período que o governo estadual
decidiu não cobrar pelo uso da praça esportiva.