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Menos um gasto

Times capixabas isentos da taxa de utilização do Kleber Andrade até o fim do ano

Determinação foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (13) e visa reduzir os gastos dos clubes neste momento de pandemia

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 16:46

Públicado em 

13 out 2020 às 16:46
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Kleber Andrade passa por últimos ajustes para ser entregue totalmente pronto entre novembro e dezembro
Kleber Andrade passa por últimos ajustes para ser entregue totalmente pronto entre novembro e dezembro Crédito: Edson Reis/Sesport
Os times capixabas não vão precisar pagar qualquer taxa de utilização do Kleber Andrade para partidas durante este período de pandemia de Covid-19. Essa resolução foi publicada em portaria no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (13) e será válida até 31 de dezembro deste ano.
Atualmente, para utilizarem o estádio, os clubes têm que pagar uma taxa de R$ 1.185,71. Entretanto, a Secretaria de Esportes e Lazer entende que em um momento de dificuldades financeiras provocadas pela pandemia pode abrir mão da tarifa para que os clubes tenham menos gastos e possam manter suas atividades.

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“Nosso objetivo é mais uma vez dar apoio aos clubes, principalmente neste momento de pandemia em que a ausência de público prejudica a renda. É um incentivo para que eles possam continuar nos campeonatos e com menos uma taxa para pagar”, afirmou o secretário de esportes Júnior Abreu.
A medida beneficia os times que já se preparam para o retorno do Capixabão. A principal competição do calendário estadual vai terminar no dia 30 de dezembro. Então, todos os seus jogos estão dentro do período que o governo estadual decidiu não cobrar pelo uso da praça esportiva.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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