Do esporte para o campo político, ex-atletas disputam vagas nas câmaras do ES

Fabio Luiz, Geovani Silva, Bruno Malias e Mão estão na corrida eleitoral Crédito: Divulgação

Ser atleta de alto rendimento no Brasil não é uma tarefa das mais fáceis. E quem consegue passar por esse funil sabe que manter o desempenho físico tem prazo de validade, que geralmente vai de acordo com cada modalidade esportiva. Por isso, vários atletas buscam outros desafios quando deixam os espaços de competições. E em ano de eleição , os capixabas vão ver vários rostos conhecidos do mundo esportivo que agora se arriscam no campo político.

Grandes nomes do esporte nacional concorrem em Vitória . Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 no vôlei de Praia, Fábio Luiz, que construiu bela carreira no esporte, nas urnas será “Fábio Luiz do Vôlei”, candidato pelo PDT. O ex-jogador já foi subsecretário da Secretaria Estadual de Esportes.

E parece que quem atua na areia tem mesmo um pé na política. Três feras do futebol de areia também concorrem à câmara de Vitória. Bruno Malias (PSC) e Duda Brasil (PSL) brilharam no esporte e hoje se arriscam na política. Além de Jorge Ferreira Alves, o Índio (Republicanos), multicampeão na modalidade com a seleção capixaba e a seleção brasileira. Caminho também trilhado por Camillo Neves (PV), que se destacou no futsal e no futebol 7.

VILA VELHA E SERRA

Maylla Venturim concorre a uma vaga na câmara da Serra Crédito: Reprodução/Facebook

No município canela-verde, o ex-jogador Geovani Silva tenta a sorte na eleição. Ídolo do Vasco, da Desportiva Ferroviária e medalhista olímpico com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, Geovani foi eleito deputado estadual no Espírito Santo em 2002, em sua primeira experiência como político. Agora o craque retorna para buscar um novo caminho.

A Serra também terá representantes com trajetórias no esporte. O Goleiro Mão, que acumula mais de 300 jogos com a camisa da seleção brasileira de futebol de areia, concorre pelo Solidariedade, a bodyboarder Maylla Venturim (PSB) e o ex-jogador Carlos Alberto Gomes Kao Yien, o China, com passagens por Grêmio, Botafogo e outros times, que é candidato pelo Republicanos.

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