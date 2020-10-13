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Eleições 2020

Do esporte para o campo político, ex-atletas disputam vagas nas câmaras do ES

Confira alguns rostos conhecidos do mundo esportivo que agora estão em busca de outros desafios

Públicado em 

13 out 2020 às 06:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Fabio Luiz, Geovani Silva, Bruno Malias e Mão estão na corrida eleitoral
Fabio Luiz, Geovani Silva, Bruno Malias e Mão estão na corrida eleitoral Crédito: Divulgação
Ser atleta de alto rendimento no Brasil não é uma tarefa das mais fáceis. E quem consegue passar por esse funil sabe que manter o desempenho físico tem prazo de validade, que geralmente vai de acordo com cada modalidade esportiva. Por isso, vários atletas buscam outros desafios quando deixam os espaços de competições. E em ano de eleição, os capixabas vão ver vários rostos conhecidos do mundo esportivo que agora se arriscam no campo político.
Entre os 12.359 candidatos ao cargo de vereador nos 78 municípios do Espírito Santo, apenas quatro se declararam na categoria “Atleta Profissional e Técnico em Desporto” ao informarem suas profissões na Justiça Eleitoral. Entretanto, vários ex-atletas estão na disputa por um lugar em uma das câmaras municipais do Estado.

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Grandes nomes do esporte nacional concorrem em Vitória. Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 no vôlei de Praia, Fábio Luiz, que construiu bela carreira no esporte, nas urnas será “Fábio Luiz do Vôlei”, candidato pelo PDT. O ex-jogador já foi subsecretário da Secretaria Estadual de Esportes.
E parece que quem atua na areia tem mesmo um pé na política. Três feras do futebol de areia também concorrem à câmara de Vitória. Bruno Malias (PSC) e Duda Brasil (PSL) brilharam no esporte e hoje se arriscam na política. Além de Jorge Ferreira Alves, o Índio (Republicanos), multicampeão na modalidade com a seleção capixaba e a seleção brasileira. Caminho também trilhado por Camillo Neves (PV), que se destacou no futsal e no futebol 7.

VILA VELHA E SERRA

Maylla Venturim concorre a uma vaga na câmara da Serra
Maylla Venturim concorre a uma vaga na câmara da Serra Crédito: Reprodução/Facebook
No município canela-verde, o ex-jogador Geovani Silva tenta a sorte na eleição. Ídolo do Vasco, da Desportiva Ferroviária e medalhista olímpico com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, Geovani foi eleito deputado estadual no Espírito Santo em 2002, em sua primeira experiência como político. Agora o craque retorna para buscar um novo caminho. 
A Serra também terá representantes com trajetórias no esporte. O Goleiro Mão, que acumula mais de 300 jogos com a camisa da seleção brasileira de futebol de areia, concorre pelo Solidariedade, a bodyboarder Maylla Venturim (PSB) e o ex-jogador Carlos Alberto Gomes Kao Yien, o China, com passagens por Grêmio, Botafogo e outros times, que é candidato pelo Republicanos.

ÁREA IMPORTANTE

Esporte é uma área muito importante e que realmente precisa de investimentos. É uma ferramenta responsável por transformar vidas seja na formação de atletas profissionais ou no lazer para as comunidades e desenvolvimento da cidadania. Que independentemente dos candidatos vencedores no dia 15 de novembro, o esporte nos municípios seja mais valorizado.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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