Em relatório, Fifa lembra sucesso da Copa do Mundo Sub-17 no Kleber Andrade

Copa do Mundo Sub-17, no Kleber Andrade, Senegal goleou os Estados Unidos por 4 a 1 Crédito: Ricardo Medeiros

Dez meses após o fim da Copa do Mundo Sub-17 sediada no Brasil, que teve 12 jogos disputados no Estádio Kleber Andrade , em Cariacica , a Fifa enviou o relatório final do comitê organizador local às cidades que sediaram a competição. A Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) recebeu o documento na semana passada e ficou muito satisfeita com as considerações feitas pela entidade máxima do futebol mundial com relação à organização das partidas em solo capixaba.

O documento contém relatos dos responsáveis pela sede capixaba que contou com jogos em Cariacica, hoteis em Vitória e centros de treinamentos na Serra . O resultado foi positivo na visão dos organizadores.

"Cheguei a Vitória em 1º de outubro. Naquele momento, a equipe do Comitê Organizador Local ainda estava em formação e o Estádio Kleber Andrade era um canteiro de obras. Mas, com pessoas muito comprometidas e extremamente profissionais, as coisas foram chegando ao seu lugar. Foi uma experiência fantástica trabalhar com um time tão profissional e, ao mesmo tempo, unido", disse Carlos Brum, gerente da sede capixaba na competição.

Gerente do Kleber Andrade na competição, Rhayssa Lins ressaltou que a estratégia foi eficiente ao conseguir ganhar o público."Mesmo diante das dificuldades, nossa gestão, com a ajuda inestimável dos órgãos governamentais locais, foi um diferencial para o sucesso da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Brasil 2019 no Estado do Espírito Santo. Ainda que com uma equipe reduzida, foi possível traçar uma estratégia conjunta para a execução do torneio que conquistou o público e a mídia locais".

O secretário de esportes Júnior Abreu comemorou a avaliação positiva. “Vejo o relatório da Fifa com muita felicidade. É o resultado de um trabalho que foi feito por toda a equipe da Sesport e pelo governador Renato Casagrande. Cheguei a ouvir do próprio staff da Fifa que nosso estádio, da forma que estava, merecia ter recebido a abertura ou a final do Mundial Sub-17”, afirmou.

INVESTIMENTO DA FIFA NO KLEBER ANDRADE

A Fifa destinou R$ 7,9 milhões aos gramados dos quatro estádios que receberam a Copa do Mundo Sub-17 Crédito: Murilo Cuzzuol

Com orçamento total de R$ 57,8 milhões para a realização do Mundial Sub-17, a Fifa destinou R$ 7,9 milhões aos gramados dos quatro estádios que receberam a competição, entretanto o relatório não especificou quanto desse montante foi exclusivamente ao Kleber Andrade. Apenas destacou que um valo de R$ 264,818,74 foi investido em pequenas obras de reparo no estádio.

“A gente continua a fazer as obras. Hoje o Kleber Andrade está ainda melhor do que estava naquele momento. Mas mesmo assim fomos classificados como uma das melhores sedes do Mundial Sub-17. Isso cacifa o estádio a receber outros eventos, seja de porte nacional ou internacional. Coloca o Espírito Santo mais uma vez na rota de grandes evento”, pontuou o secretário.