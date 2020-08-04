MPES arquiva inquérito contra obras do Estádio Kleber Andrade

A 27ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória, entretanto, entendeu que não houve violação dos princípios constitucionais na transferência do recurso da Sesport para o DER-ES.

“Não foram colhidos elementos que indiquem suposta violação ao patrimônio público imaterial ou ao patrimônio imaterial, motivo pelo qual não se vislumbra outra diligência que possa ser realizada no sentido de levar a conclusão diferente. Inexiste justa causa para o prosseguimento da investigação ou o ajuizamento de eventual ação por este órgão de execução. Consequentemente, não resta outra alternativa a não ser a de arquivar o feito”, diz trecho da decisão do MPES.