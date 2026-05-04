8 livros imperdíveis para ler em maio

Na correria da rotina, os livros oferecem um refúgio para descansar a mente, refletir e se divertir Crédito: Imagem: ViDI Studio | Shutterstock

Maio é aquele mês que convida a desacelerar, criar pausas e encaixar boas leituras na rotina. Entre um café mais demorado, um fim de tarde agradável ou alguns minutos antes de dormir, os livros se transformam em companheiros ideais para quem busca relaxar, refletir ou simplesmente se divertir.

Pensando nisso, reunimos algumas novidades que transitam entre ficção, desenvolvimento pessoal, histórias inspiradoras de superação e obras que provocam novos olhares sobre a vida e o mundo. Independentemente do seu perfil literário ou do tempo disponível, esta lista foi elaborada para despertar curiosidade, estimular novas descobertas e ajudar você a encontrar a próxima leitura para o mês. Confira!

1. As palavras não ditas

“As palavras não ditas” mergulha em uma história de descobertas e afetos, em que os livros se tornam abrigo e caminho para o autoconhecimento (Imagem: Divulgação | VR Editora – Plataforma21) Crédito:

Na Inglaterra do século XIX, um jovem vive em um internato onde se sente deslocado, incapaz de compreender ou nomear o que sente, algo que, na época, sequer tinha explicação. Refugiado nos livros , ele encontra nas palavras dos outros uma forma de existir, até a chegada de um colega rebelde transformar sua rotina. Neste lançamento da Plataforma21, Gui Ribeiro constrói uma narrativa sobre identidade, pertencimento e o direito de ser quem se é.

2. O silêncio do Apóstolo

Em “O silêncio do Apóstolo”, a trajetória de Jesus é revisitada sob um olhar filosófico e profundamente humano Crédito: Imagem: Divulgação | Editora Damn Beige

A partir de um manuscrito atribuído a um erudito que teria convivido com Jesus, Damn Beige constrói uma narrativa que revisita sua trajetória sob uma perspectiva filosófica e humana. Entre diálogos, deslocamentos e reflexões, a obra propõe uma leitura que aproxima o personagem histórico de um pensador de seu tempo e investiga como narrativas são construídas, transmitidas e reinterpretadas ao longo dos séculos.

3. O velho e o cão

“O velho e o cão” transforma a perspectiva de um animal em uma narrativa profunda sobre pertencimento, memória e superação Crédito: Imagem: Divulgação | Editora Labrador

Narrado pela perspectiva do cão Brown, este livro convida o leitor a habitar um universo sensorial e instintivo. Entre abandonos e a busca por pertencimento, a trajetória do animal revela as complexidades humanas sob um olhar que não teoriza, apenas sente. Uma história sensível sobre memórias e superação, que desarma nossas defesas ao mostrar que os vínculos mais profundos não precisam de explicações, apenas de presença e coragem.

4. A comunicação da cultura popular

“A comunicação da cultura popular” analisa o Fandango Caiçara como expressão cultural e sistema de comunicação que resiste ao tempo e à globalização Crédito: Imagem: Divulgação | Editora Cataia

A partir de uma pesquisa etnográfica e do diálogo atento com lideranças locais, o pesquisador Rodrigo Fonseca analisa de que maneira as tradições populares se manifestam e se disseminam na sociedade contemporânea. Aprovado noPrograma de Ação Cultural(ProAC) e na Política Nacional Aldir BlanC(PNAB) para pesquisa na área cultural, doEdital ProAc/PNAB 46/2024, o livro apresenta o Fandango Caiçara como um sistema comunicativo dinâmico, capaz de resistir e se reinventar em meio à globalização.

5. Meu pai mentiu pra mim

Em “Meu pai mentiu pra mim”, uma pequena mentira desencadeia grandes questionamentos sobre verdade, confiança e amadurecimento Crédito: Imagem: Divulgação | Editora Quelônio

Psicanalista e mestre em Psicologia Social, Daniel Lirio constrói uma narrativa sensível focada em Tomás, um garoto de 12 anos que vê suas certezas ruírem após uma mentira dita pelo próprio pai. O episódio, embora banal à primeira vista, desencadeia uma inquietação profunda: se até ele falha, o que mais em sua realidade pode não ser como parece? Em uma jornada marcada por descobertas, a história revela que amadurecer é, também, aprender a conviver com incertezas.

6. Aion e a profecia do sol

“Aion e a profecia do sol” conduz o leitor por um universo distópico onde sobrevivência, fé e esperança se tornam forças de resistência Crédito: Imagem: Divulgação | Editora Mundo Cristão

Após a Grande Pacificação, o mundo congelou sob o domínio do Núcleo. Nesse regime opressor, a jovem Althea luta para sobreviver entre perdas e memórias dolorosas, até que um sonho revela um Sol dourado capaz de romper o inverno eterno. Guiada por essa visão, a protagonista embarca em uma jornada de esperança em meio às trevas, enfrentando um universo distópico de colônias divididas, artefatos escondidos e fé proibida.

7. Messi: o gênio completo

No livro “Messi: o gênio completo”, entrevistas exclusivas ajudam a reconstruir a jornada de Lionel Messi, da promessa ao estrelato mundial Crédito: Imagem: Divulgação | Editora Hábito

O gênio do futebol é retratado neste livro pela visão daqueles que mais estiveram perto e sempre souberam do que ele era capaz. O experiente jornalista argentino Ariel Senosiain fez 68 entrevistas e reuniu o que ninguém mais conseguiu: falar com o próprio pai do Messi, o treinador Alejandro Sabella e o ex-presidente da FIFA Sepp Blatter. Com uma recriação vívida da trajetória do craque, a leitura é um presente para os amantes do esporte que já querem entrar no clima da Copa do Mundo 2026.

8. Os campeões

Em “Os campeões”, o brilho de um time idolatrado contrasta com segredos e mistérios que ameaçam desmoronar a imagem de heróis locais Crédito: Imagem: Divulgação | Editora Mood

Os Tigers, o time de futebol do colégio, são o novo orgulho local, heróis que brilham onde antes só havia escuridão. Mas Hadley, recém-chegada à cidade, não se encanta com o time até que se vê no centro de um novo mistério. Disputas pessoais, histórias não contadas e uma ligação perturbadora com a tragédia das líderes de torcida fazem a protagonista perceber que a idolatria em torno dos “campeões” pode esconder um grande segredo.