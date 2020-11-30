Pazolini diz que conversou com Luciano Rezende e portas da prefeitura estão abertas

Nós vamos ter uma central de controle , de monitoramento, com troca de informações . Nossa prioridade é regularizar o porte de armas dos 79 agentes da Guarda Municipal, regularizando esse porte nós já teríamos mais 79 agentes nas ruas, protegendo a vida das pessoas. Isso tudo sem aumentar o custo, porque já são servidores efetivos. Em um segundo momento, traríamos os agentes que estão no videomonitoramento, aproximadamente 60 agentes, para o policiamento. Aí já teríamos um contingente robusto, para dar uma resposta. O que precisa é de organização, estratégia, planejamento. Estamos em contato já com autoridades de segurança pública em outros municípios e Estados, e estamos formulando conversas iniciais para convidar essas autoridades para virem para cá e reforçar a segurança em Vitória. Vamos aguardar essa semana e a semana que vem, talvez teremos alguns anúncios e novidades.