Derrotado em Vitória, João Coser deseja sucesso a Lorenzo Pazolini

Eu acredito que as fake news pesaram. Eu não tenho nenhum processo contra mim. Eu respondo solidariamente às decisões de setores públicos, pois na Prefeitura de Vitória tem uma legislação chamada desconcentrações de poder e quem responde pelas ações são os secretários, tanto que em todos os processos que foram julgados eu fui afastado, não tenho nenhuma condenação. Em todos os processos que sou solidariamente responsável foi fruto de ação de outra pessoa e esta outra pessoa responsável pela ordenação de despesa. Isso foi usado de forma oportunista. Trabalharam só isso, armaram primeiro com Gandini e depois armaram para a gente, faz parte do jogo, mas nós nunca faríamos um jogo desses. Nós trabalhamos com a verdade, com propostas, cobranças e posições políticas