Em vídeo, ministra Damares comemora eleição de Pazolini em Vitória

Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

"Oi, gente! Acompanhando aqui a apuração das eleições em Vitória. As crianças venceram. Não adianta, não adianta. Este é um novo país e o pacto pela infância vai ser feito. Parabéns, Pazolini, parabéns, Vitória! Pelas crianças. Esta vitória é das crianças, Deus te abençoe, meu amigo. Um abraço!", afirmou a ministra, em vídeo publicado no Instagram.

Pazolini derrotou, com 58,5% dos votos válidos, o petista João Coser (41,5%) no segundo turno.

O deputado do Republicanos homenageou Damares na Assembleia Legislativa em 2019 . Antes de se tornar parlamentar, ele era titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

ASSUMÇÃO TAMBÉM CELEBRA

"Foi uma estratégia, nós sempre estivemos juntos. Mas só anunciamos no final, por conta das pesquisas, rejeição. Mas estava acordado que quem passasse para o segundo turno apoiaria o outro. Estou muito satisfeito com o resultado", afirmou, no comitê de campanha de Pazolini, em Vitória.