Em vídeo, ministra Damares comemora eleição de Pazolini em Vitória

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, comemorou, neste domingo (29), a eleição de Lorenzo Pazolini (Republicanos) à Prefeitura de Vitória.
"Oi, gente! Acompanhando aqui a apuração das eleições em Vitória. As crianças venceram. Não adianta, não adianta. Este é um novo país e o pacto pela infância vai ser feito. Parabéns, Pazolini, parabéns, Vitória! Pelas crianças. Esta vitória é das crianças, Deus te abençoe, meu amigo. Um abraço!", afirmou a ministra, em vídeo publicado no Instagram.
Pazolini derrotou, com 58,5% dos votos válidos, o petista João Coser (41,5%) no segundo turno.
O deputado do Republicanos homenageou Damares na Assembleia Legislativa em 2019. Antes de se tornar parlamentar, ele era titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).
ASSUMÇÃO TAMBÉM CELEBRA
Derrotado ainda no primeiro turno das eleições na Capital, o deputado estadual Capitão Assumção (Patriota) declarou apoio a Pazolini apenas na véspera do segundo turno. Neste domingo (29), também celebrou.
"Foi uma estratégia, nós sempre estivemos juntos. Mas só anunciamos no final, por conta das pesquisas, rejeição. Mas estava acordado que quem passasse para o segundo turno apoiaria o outro. Estou muito satisfeito com o resultado", afirmou, no comitê de campanha de Pazolini, em Vitória.
Com colaboração de Natalia Devens