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Podcast #33

Papo de Colunista acompanha a apuração e comenta as eleições

No bate papo deste domingo (29), os colunistas de A Gazeta analisaram o resultado do segundo turno. Confira a conversa, que está disponível nos formatos de livecasts e também em podcast

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 14:46

Públicado em 

29 nov 2020 às 14:46

Colunista

Domingo de eleição, domingo de emoção. Os colunistas Beatriz Seixas, Leonel Ximenes, Rafael Braz e Vitor Vogas comentaram o resultado das eleições no segundo turno, na Grande Vitória e no país, nas livecasts do Papo de Colunista, que também estão disponíveis nas plataformas de podcast. Confira acima (aperte o play para ouvir).
Os votos dos candidatos, quem ganhou e quem perdeu com a eleição, o futuro das grandes cidades com os novos gestores, curiosidades do segundo turno das eleições, a estratégia das forças políticas, a repercussão no Espírito Santo e no país, as alianças, tudo foi analisado pelos nossos colunistas. Veja abaixo as livecasts:
As livecasts foram transmitidas pelo site de A Gazeta, pelo perfil do jornal no Facebook e pelo canal do Youtube

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Papo de Colunista Podcast Eleições 2020
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