Papo de Colunista acompanha a apuração e comenta as eleições

Domingo de eleição, domingo de emoção. Os colunistas Beatriz Seixas, Leonel Ximenes, Rafael Braz e Vitor Vogas comentaram o resultado das eleições no segundo turno, na Grande Vitória e no país, nas livecasts do Papo de Colunista, que também estão disponíveis nas plataformas de podcast. Confira acima (aperte o play para ouvir).
Os votos dos candidatos, quem ganhou e quem perdeu com a eleição, o futuro das grandes cidades com os novos gestores, curiosidades do segundo turno das eleições, a estratégia das forças políticas, a repercussão no Espírito Santo e no país, as alianças, tudo foi analisado pelos nossos colunistas. Veja abaixo as livecasts:
As livecasts foram transmitidas pelo site de A Gazeta, pelo perfil do jornal no Facebook e pelo canal do Youtube.