Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Podcast #32

Papo de Colunista analisa os debates A Gazeta/CBN em Serra e Vila Velha

No bate-papo desta sexta-feira (27), os colunistas de A Gazeta analisaram o desempenho dos candidatos que disputam o 2° turno nas duas cidades em nossos debates realizados nos últimos dois dias

Públicado em 

27 nov 2020 às 11:47

Colunista

No Papo de Colunista desta sexta-feira (27), os nossos colunistas analisaram o desempenho dos candidatos que disputam o 2º turno nas cidades de Serra Vila Velha nos debates promovidos por A Gazeta, em parceria com a Rádio CBN Vitória, nos últimos dois dias. O papo foi transmitido nas páginas oficiais de A Gazeta no Facebook e no YouTube, e você já pode conferir também em  podcast.
Na noite de quarta-feira (25), Sérgio Vidigal (PDT) e Fabio (Rede) se enfrentaram, no auditório da Rede Gazeta, em um debate decisivo. Eles são os dois finalistas da eleição a prefeito da Serra. Na noite desta quinta-feira (26), foi a vez de Max Filho (PSDB) e Arnaldinho Borgo (Podemos) travarem um duelo quente no mesmo local pelos votos dos eleitores canela-verde. 
Papo de Colunista analisa os debates A Gazeta/CBN em Serra e Vila Velha
Papo de Colunista analisa os debates A Gazeta/CBN em Serra e Vila Velha Crédito: Fernando Madeira/Arte A Gazeta
Beatriz Seixas, Leonel Ximenes, Rafael Braz e Vitor Vogas trouxeram os destaques de cada debate, os erros cometidos pelos candidatos, as estratégias seguidas por eles e como isso pode influenciar, nos próximos dias, a votação final marcada para domingo (29).  Você pode rever a análise em livecast no vídeo abaixo.

Veja Também

Papo de Colunista: Alianças e estratégias no 2º turno das eleições no ES

Papo de Colunista analisa o resultado do primeiro turno das eleições no ES

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vila Velha Prefeitura da Serra Papo de Colunista Podcast Eleições 2020 Pesquisa Ibope
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados