Papo de Colunista analisa os debates A Gazeta/CBN em Serra e Vila Velha

Beatriz Seixas, Leonel Ximenes, Rafael Braz e Vitor Vogas trouxeram os destaques de cada debate, os erros cometidos pelos candidatos, as estratégias seguidas por eles e como isso pode influenciar, nos próximos dias, a votação final marcada para domingo (29). Você pode rever a análise em livecast no vídeo abaixo.