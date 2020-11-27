Papo de Colunista analisa os debates A Gazeta/CBN em Serra e Vila Velha

No Papo de Colunista desta sexta-feira (27), os nossos colunistas analisaram o desempenho dos candidatos que disputam o 2º turno nas cidades de Serra e Vila Velha nos debates promovidos por A Gazeta, em parceria com a Rádio CBN Vitória, nos últimos dois dias. O papo foi transmitido nas páginas oficiais de A Gazeta no Facebook e no YouTube, e você já pode conferir também em podcast.
Na noite de quarta-feira (25), Sérgio Vidigal (PDT) e Fabio (Rede) se enfrentaram, no auditório da Rede Gazeta, em um debate decisivo. Eles são os dois finalistas da eleição a prefeito da Serra. Na noite desta quinta-feira (26), foi a vez de Max Filho (PSDB) e Arnaldinho Borgo (Podemos) travarem um duelo quente no mesmo local pelos votos dos eleitores canela-verde.
Beatriz Seixas, Leonel Ximenes, Rafael Braz e Vitor Vogas trouxeram os destaques de cada debate, os erros cometidos pelos candidatos, as estratégias seguidas por eles e como isso pode influenciar, nos próximos dias, a votação final marcada para domingo (29). Você pode rever a análise em livecast no vídeo abaixo.