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Podcast #30

Papo de Colunista: Alianças e estratégias no 2º turno das eleições no ES

No bate-papo desta quarta-feira (18), os colunistas de A Gazeta trouxeram as novidades da campanha eleitoral na Grande Vitória. A livecast foi transmitida ao vivo. A conversa já pode ser conferida também em podcast

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 12:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 12:55
A pouco mais de uma semana do segundo turno das eleições municipais, o Papo de Colunista desta quarta-feira (18) debateu as alianças e as estratégias dos candidatos que disputam o segundo turno em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.
Quem está com quem, quem vai ficar em cima do muro, como os concorrentes nos quatro municípios estão se comportando nessa reta final. A livecast do bate-papo foi transmitida ao vivo no site e através do Facebook de A Gazeta.
Os colunistas Beatriz Seixas, Leonel Ximenes, Rafael Braz e Vitor Vogas mostraram os bastidores dessa disputa emocionante e as últimas notícias da campanha eleitoral para ajudar o eleitor a escolher bem quem vai comandar o seu município nos próximos quatro anos (2021 a 2024).
Alianças e estratégias no 2º turno das eleições no ES
Papo de Colunista: Alianças e estratégias no 2º turno das eleições no ES Crédito: Fauxels/Pexels/Arte A Gazeta
O episódio #30 do Papo de Colunista já está disponível em formato de podcast nas plataformas de streaming. Você pode assistir a livecast novamente aqui:

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