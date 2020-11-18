A pouco mais de uma semana do segundo turno das eleições municipais, o Papo de Colunista desta quarta-feira (18) debateu as alianças e as estratégias dos candidatos que disputam o segundo turno em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.

Quem está com quem, quem vai ficar em cima do muro, como os concorrentes nos quatro municípios estão se comportando nessa reta final. A livecast do bate-papo foi transmitida ao vivo no site e através do Facebook de A Gazeta.

Os colunistas Beatriz Seixas, Leonel Ximenes, Rafael Braz e Vitor Vogas mostraram os bastidores dessa disputa emocionante e as últimas notícias da campanha eleitoral para ajudar o eleitor a escolher bem quem vai comandar o seu município nos próximos quatro anos (2021 a 2024).

Papo de Colunista: Alianças e estratégias no 2º turno das eleições no ES Crédito: Fauxels/Pexels/Arte A Gazeta