Papo de Colunista analisa o resultado do primeiro turno das eleições no ES

Neste domingo (15), o "Papo de Colunista" acompanhou em tempo real a apuração dos votos das eleições 2020 no Espírito Santo. Os colunistas Vitor Vogas, Beatriz Seixas, Leonel Ximenes e Rafael Braz, além de checar como foram os resultados das urnas, analisaram e debateram o cenário eleitoral capixaba em seis horas de livecast.
Vale ressaltar que o "Papo de Colunista" teve programação especial nos últimos dias. Na sexta-feira (13), debateu os resultados das pesquisas eleitorais dos municípios de Vila Velha, Serra, Cariacica, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina. E no sábado (14), abordou a última pesquisa para a Prefeitura de Vitória.