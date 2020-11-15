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Papo de Colunista analisa o resultado do primeiro turno das eleições no ES

Colunistas analisaram os resultados das urnas nas eleições 2020 no ES ao vivo pelo site e pelos perfis de A Gazeta no Facebook e no YouTube; veja:
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 14:26

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 14:26

Neste domingo (15), o "Papo de Colunista" acompanhou em tempo real a apuração dos votos das eleições 2020 no Espírito Santo.  Os colunistas Vitor Vogas, Beatriz SeixasLeonel Ximenes e Rafael Braz, além de checar como foram os resultados das urnas, analisaram e  debateram o cenário eleitoral capixaba em seis horas de livecast. 
Pesquisa Ibope - Eleição 2020
Pesquisa Ibope - Eleição 2020 - Papo de colunista Crédito: Arte Geraldo Neto
Vale ressaltar que o "Papo de Colunista" teve programação especial nos últimos dias. Na sexta-feira (13), debateu os resultados das pesquisas eleitorais dos municípios de Vila Velha, Serra, Cariacica, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina. E no sábado (14), abordou a última pesquisa para a Prefeitura de Vitória

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