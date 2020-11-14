Pesquisa Ibope: Max tem 38% e Neucimar, 35% das intenções de voto em simulação de 2º turno

Seja enfrentando Max ou Neucimar, pesquisa Ibope mostra que Arnaldinho seria derrotado. Disputa entre Neucimar e Max ficaria acirrada, com atual prefeito levando a melhor Crédito: Arte Geraldo Neto

De acordo com o Ibope, seja enfrentando Neucimar ou Arnaldinho numa eventual segunda etapa, Max venceria o pleito. A disputa contra Neucimar, contudo, seria bastante acirrada. A diferença entre eles está dentro do limite da margem de erro da pesquisa, de cinco pontos percentuais. Ou seja, o cenário está indefinido.

O mesmo não se pode dizer de Arnaldinho. Mesmo com os altos índices de rejeição entre os eleitores, apresentados por Max e Neucimar, o vereador perde a disputa contra qualquer um dos concorrentes, ainda de acordo com a simulação feita pelo Ibope.

O segundo turno acontece quando, em cidades com mais de 200 mil eleitores, um candidato não obtém mais de 50% dos votos válidos, o que não inclui votos nulos ou em branco. Em 2020, o segundo turno acontece no dia 29 de novembro. Para saber como funciona o voto para prefeito, assista ao vídeo.

SIMULAÇÕES NO SEGUNDO TURNO

A pesquisa Ibope apresentou aos entrevistados três cenários de votação em segundo turno. Nessas simulações foram considerados os três candidatos que apresentaram melhor desempenho nas intenções de voto. Confira como votariam os eleitores em cada uma das situações.

MAX x NEUCIMAR

Em um cenário em que prefeito e ex-prefeito se enfrentam, repetindo o segundo turno das eleições de 2016, a disputa seria apertada. Apesar de Max levar a melhor, a diferença, de acordo com a pesquisa Ibope, seria muito pequena, de três pontos percentuais: Max tem 38% das intenções de voto e Neucimar, 35%. Considerando a margem de erro, eles estão tecnicamente empatados.

Vale destacar que 22% dos eleitores responderam que votariam em branco ou nulo caso o segundo turno fosse formado por esses dois candidatos.

Se a eleição para prefeito de Vila Velha tiver um segundo turno, em quem o(a) sr(a) votaria se tivesse que escolher entre:

Max Filho (PSDB) 38%

(PSDB) 38% Neucimar Fraga (PSD) 35%

(PSD) 35% Brancos/nulos 22%

22% Não sabem ou preferem não opinar 5%

MAX x ARNALDINHO

A disputa seria mais fácil para Max caso o confronto no segundo turno fosse contra Arnaldinho. Nesse cenário, o prefeito venceria com 43% dos votos, enquanto o vereador teria 35%. O percentual de eleitores que declararam que votariam em branco ou anulariam o voto é de 16%.

Apesar de Arnaldinho criticar gestões passadas que administraram Vila Velha, o atual prefeito é seu adversário principal. Na Câmara municipal, o vereador sempre se destacou por posicionar-se como oposição, fazendo críticas duras ao Executivo.

Se a eleição para prefeito de Vila Velha tiver um segundo turno, em quem o(a) sr(a) votaria se tivesse que escolher entre:

Max Filho (PSDB) 43%

(PSDB) 43% Arnaldinho Borgo (Podemos) 35%

(Podemos) 35% Branco/nulo 16%

16% Não sabem ou preferem não opinar 6%

NEUCIMAR x ARNALDINHO

Neucimar e Arnaldinho possuem em comum o fato de criticarem a gestão atual, apesar de, neste ano, o ex-prefeito ter dosado os ataques e apostado em outras estratégias na campanha.

No início da corrida eleitoral, Arnaldinho direcionou as críticas a Max Filho, mas, nesta reta final, Neucimar também virou alvo do candidato.

Numa eventual disputa entre os dois no segundo turno, o ex-prefeito levaria a melhor. Ele aparece com 44% das intenções de voto, enquanto Arnaldinho tem 34%. Outros 17% disseram que votariam em branco ou nulo.

Se a eleição para prefeito de Vila Velha tiver um segundo turno, em quem o(a) sr(a) votaria se tivesse que escolher entre:

Neucimar Fraga (PSD) 44%

(PSD) 44% Arnaldinho Borgo (Podemos) 34%

(Podemos) 34% Branco/nulo 17%

17% Não sabem ou preferem não opinar 6%