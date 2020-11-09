Falta menos de uma semana para as eleições municipais de 2020. No próximo domingo (15), eleitores de todo o país vão escolher os prefeitos e vereadores das cidades para os próximos quatro anos. A Gazeta preparou um vídeo para ajudar os eleitores a entender o processo de votação e tirar as dúvidas sobre o assunto. É só clicar no vídeo abaixo para conferir como funciona o voto para prefeito.
Nos principais municípios da Grande Vitória Serra, Cariacica, Vila Velha e Vitória há possibilidade de segundo turno, ou seja, uma nova votação, no dia 29 de novembro, com os dois candidatos mais votados. Isso acontece em locais com mais de 200 mil eleitores onde um candidato a prefeito não obtém mais de 50% dos votos.
O voto para prefeito é bem simples. É a segunda escolha que você terá que fazer na urna em 2020, logo após votar para vereador. Mas antes de apertar o botão confirma, é importante conferir se o que aparece na tela corresponde ao candidato escolhido.
Eleições 2020 - o que você precisa saber antes de votar para prefeito
E COMO É O VOTO NO VEREADOR?
Confira também o vídeo sobre como funciona o voto para vereador clicando aqui.