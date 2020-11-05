Raposa Política: a Covid eleitoral, o guloso e o que a maquiagem dos candidatos esconde no ES

A Raposa Política está atenta a tudo o que ocorre nas eleições municipais do Espírito Santo e com a língua cada dia mais afiada. Neste episódio, a personagem de A Gazeta fala sobre Lorenzo Pazolini (Republicanos), candidato a prefeito de Vitória; Adilson Avelina (PSC) e dois irmãos Celso Andreon (PSD) e Saulo Andreon (PSB), candidatos a prefeito de Cariacica; e Vandinho Leite (PSDB), candidato a prefeito da Serra. A Covid-19 e as aglomerações nas campanhas eleitorais também não ficam de fora do comentário. Veja o vídeo.
A reportagem à qual a Raposa Política se refere no vídeo é: "Máscara transparente virou moda entre candidatos no ES, mas não é indicada", em que profissionais de saúde ligados às áreas de infectologia e epidemiologia analisam o acessório usado pelos candidatos no Estado para proteção contra a Covid-19.
Os vídeos da Raposa Política estão disponíveis às quintas-feiras, durante o período eleitoral. Eles fazem parte da cobertura jornalística das eleições 2020 feita por A Gazeta, que conta também com entrevistas com candidatos, pesquisas de intenção de voto, comparador de propostas e página com informações sobre os candidatos.
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