No próximo domingo (15), os eleitores vão escolher os prefeitos e vereadores das cidades. Eles votarão duas vezes, uma para cada cargo. O voto para vereador vem primeiro na urna e pode ser feito de duas maneiras: digitando os cinco números do candidato ou os dois primeiros números, que representa o partido.
Nos dois casos, o voto vai para a legenda e, por causa disso, nem sempre os candidatos mais votados são eleitos. Ficou confuso? No vídeo abaixo, A Gazeta explica como funciona a votação para vereador, os cálculos matemáticos que são feitos e tudo o que o eleitor precisa saber antes de votar. Clique e assista.
Ao contrário da votação para prefeito, não há segundo turno para o cargo de vereador. Ou seja, os próprios representantes do Legislativo já serão escolhidos no domingo.
Eleições 2020 - o que você precisa saber sobre o voto para vereador
E COMO É O VOTO NO PREFEITO?
Confira também o vídeo sobre como funciona o voto para prefeito clicando aqui.