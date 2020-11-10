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Eleições 2020: o que você precisa saber sobre o voto para vereador

A votação para vereador envolve cálculos matemáticos e os candidatos que recebem mais votos nem sempre são eleitos. Confira a explicação no vídeo preparado por A Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2020 às 17:19

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 17:19

No próximo domingo (15), os eleitores vão escolher os prefeitos e vereadores das cidades. Eles votarão duas vezes, uma para cada cargo. O voto para vereador vem primeiro na urna e pode ser feito de duas maneiras: digitando os cinco números do candidato ou os dois primeiros números, que representa o partido. 

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Tudo o que você precisa saber antes de ir votar

Nos dois casos, o voto vai para a legenda e, por causa disso, nem sempre os candidatos mais votados são eleitos. Ficou confuso? No vídeo abaixo, A Gazeta explica como funciona a votação para vereador, os cálculos matemáticos que são feitos e tudo o que o eleitor precisa saber antes de votar. Clique e assista. 
Ao contrário da votação para prefeito, não há segundo turno para o cargo de vereador. Ou seja, os próprios representantes do Legislativo já serão escolhidos no domingo. 
Eleições 2020 - o que você precisa saber sobre o voto para vereador

E COMO É O VOTO NO PREFEITO?

Confira também o vídeo sobre como funciona o voto para prefeito clicando aqui. 

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