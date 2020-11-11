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Eleições 2020

O caminho do seu voto: o que ocorre depois que você aperta a tecla confirma

A urna registra o voto e, ao final da votação, um boletim de urna é impresso pelos mesários. Depois, o material segue, de carro, para o cartório eleitoral. Veja a animação em vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 12:15

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 12:15

Você sabe qual o caminho que o seu voto faz desde a urna eletrônica até o resultado da eleição? Após digitar os números do seu candidato e apertar "confirma", existe um procedimento que envolve tecnologia da Justiça Eleitoral, atuação dos mesários e fiscalização da sociedade para levar o seu voto até o cartório eleitoral do município, onde ele será computado. No vídeo abaixo, saiba qual é a trajetória que ele percorre até chegar lá. Clique no play e assista. 
O primeiro turno das eleições será  no domingo, dia 15 de novembro, e o segundo turno, se houver, será no dia 29 de novembro. A votação será das 7h às 17h. As duas primeiras horas do dia são prioritárias, mas não exclusivas, para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus
Ainda dá tempo de decidir o seu voto com os conteúdos elaborados por A Gazeta nestas eleições de 2020. Consulte se o candidato combina com vocêas pesquisas de intenção de voto, as entrevistas com candidatos a prefeito da Grande Vitória e do interior do Estadoas páginas de candidatos e o comparador de propostas. Também é possível ter acesso ao conteúdo pelo Whatsapp ou pelo Telegram.

VEJA OUTROS VÍDEOS SOBRE AS ELEIÇÕES 2020

Clique nos links abaixo para ter acesso aos conteúdos em vídeo, que explicam as funções do prefeito e do vereador e como é o voto para esses cargos.

SAIBA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

Podcast | "Da Vila ao Espírito Santo": a história das cidades da Região Metropolitana de Vitória

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Consulte as informações de todos os candidatos a prefeito e vereador do ES

Compare as propostas dos candidatos a prefeito nas principais cidades do ES

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