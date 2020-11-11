O caminho do seu voto: o que ocorre depois que você aperta a tecla confirma

Você sabe qual o caminho que o seu voto faz desde a urna eletrônica até o resultado da eleição? Após digitar os números do seu candidato e apertar "confirma", existe um procedimento que envolve tecnologia da Justiça Eleitoral, atuação dos mesários e fiscalização da sociedade para levar o seu voto até o cartório eleitoral do município, onde ele será computado. No vídeo abaixo, saiba qual é a trajetória que ele percorre até chegar lá. Clique no play e assista.
O primeiro turno das eleições será no domingo, dia 15 de novembro, e o segundo turno, se houver, será no dia 29 de novembro. A votação será das 7h às 17h. As duas primeiras horas do dia são prioritárias, mas não exclusivas, para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.
Ainda dá tempo de decidir o seu voto com os conteúdos elaborados por A Gazeta nestas eleições de 2020. Consulte se o candidato combina com você, as pesquisas de intenção de voto, as entrevistas com candidatos a prefeito da Grande Vitória e do interior do Estado, as páginas de candidatos e o comparador de propostas. Também é possível ter acesso ao conteúdo pelo Whatsapp ou pelo Telegram.
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