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"Da Vila ao Espírito Santo": a história das cidades da Região Metropolitana de Vitória

Série em áudio conta a trajetória dos 78 municípios capixabas, desde a fundação até os detalhes da economia e da política. Os sete primeiros episódios são sobre Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Fundão. Escute
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 19:24

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 19:24

Cada episódio conta a história de um município capixaba
"Da Vila ao Espírito Santo": série de podcasts sobre as cidades capixabas Crédito: A Gazeta
O podcast "Da Vila ao Espírito Santo", produzido por A Gazeta, está no ar e conta a história dos 78 municípios capixabas. Os sete primeiros episódios já estão disponíveis nas plataformas de áudio, com os programas dos municípios da Região Metropolitana da Grande VitóriaVitóriaVila VelhaSerraCariacicaVianaGuarapari e Fundão. Escute os áudios abaixo.
Cada cidade do Estado terá o seu próprio episódio, como informações sobre a fundação, os fatos marcantes, o desenvolvimento econômico, os principais grupos políticos e outras curiosidades. Nos próximos dias, também serão lançados os episódios das cidades das regiões Sul, Serrana, Norte e Noroeste.
> Da Vila ao Espírito Santo: confira aqui todos os episódios da série de podcasts que conta a história dos 78 municípios capixabas.
Os programas foram produzidos com a consulta a historiadores, lideranças políticas, moradores, arquivos públicos estaduais e municipais, pesquisas publicadas por universidades do país, além de reportagens do acervo do jornal A Gazeta e da TV Gazeta.
O objetivo dos episódios, divulgados nesta reta final das eleições, é auxiliar os moradores capixabas a se recordarem e a entenderem melhor as suas cidades, para que esse conhecimento possa ajudá-los na hora de escolher os representantes nos municípios do Espírito Santo pelos próximos quatro anos.

OUÇA OS EPISÓDIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

  • VITÓRIA
  • VILA VELHA
  • SERRA
  • CARIACICA
  • VIANA
  • GUARAPARI
  • FUNDÃO

ONDE ESCUTAR OS PODCASTS

Além do site de A Gazeta, os podcasts também estão disponíveis nas principais plataformas de áudio: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music. Com esse formato, é possível ouvir os programas no horário e no local mais convenientes. 
A série "Da Vila ao Espírito Santo" tem reportagem e roteiro de Rafael Silva e Geraldo Campos Jr.; produção de Viviane Maciel; trabalhos técnicos e sonoplastia de Leandro Rodrigues; locução de Letícia Gonçalves, José Carlos Schaeffer e Fábio Botacin; edição de conteúdo de Gabriela Martins; edição de conteúdo e coordenação de Samanta Nogueira; e direção-geral de Elaine Silva. 

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