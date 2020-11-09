"Da Vila ao Espírito Santo": a história das cidades da Região Metropolitana de Vitória

"Da Vila ao Espírito Santo": série de podcasts sobre as cidades capixabas Crédito: A Gazeta

A Gazeta, está no ar e conta a história dos 78 municípios capixabas. Os sete primeiros episódios já estão disponíveis nas plataformas de áudio, com os programas dos municípios da Região Metropolitana da Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Fundão. Escute os áudios abaixo. O podcast "Da Vila ao Espírito Santo", produzido por, está no ar e conta a história dos 78 municípios capixabas. Os sete primeiros episódios já estão disponíveis nas plataformas de áudio, com os programas dos municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória

Cada cidade do Estado terá o seu próprio episódio, como informações sobre a fundação, os fatos marcantes, o desenvolvimento econômico, os principais grupos políticos e outras curiosidades. Nos próximos dias, também serão lançados os episódios das cidades das regiões Sul, Serrana, Norte e Noroeste.

Os programas foram produzidos com a consulta a historiadores, lideranças políticas, moradores, arquivos públicos estaduais e municipais, pesquisas publicadas por universidades do país, além de reportagens do acervo do jornal A Gazeta e da TV Gazeta.

O objetivo dos episódios, divulgados nesta reta final das eleições, é auxiliar os moradores capixabas a se recordarem e a entenderem melhor as suas cidades, para que esse conhecimento possa ajudá-los na hora de escolher os representantes nos municípios do Espírito Santo pelos próximos quatro anos.

OUÇA OS EPISÓDIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

VITÓRIA

VILA VELHA

SERRA

CARIACICA

VIANA

GUARAPARI

FUNDÃO

ONDE ESCUTAR OS PODCASTS

Além do site de A Gazeta, os podcasts também estão disponíveis nas principais plataformas de áudio: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music. Com esse formato, é possível ouvir os programas no horário e no local mais convenientes.