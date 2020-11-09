"Da Vila ao Espírito Santo": a história das cidades da Região Metropolitana de Vitória

O podcast "Da Vila ao Espírito Santo", produzido por A Gazeta, está no ar e conta a história dos 78 municípios capixabas. Os sete primeiros episódios já estão disponíveis nas plataformas de áudio, com os programas dos municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Fundão. Escute os áudios abaixo.
Cada cidade do Estado terá o seu próprio episódio, como informações sobre a fundação, os fatos marcantes, o desenvolvimento econômico, os principais grupos políticos e outras curiosidades. Nos próximos dias, também serão lançados os episódios das cidades das regiões Sul, Serrana, Norte e Noroeste.
Os programas foram produzidos com a consulta a historiadores, lideranças políticas, moradores, arquivos públicos estaduais e municipais, pesquisas publicadas por universidades do país, além de reportagens do acervo do jornal A Gazeta e da TV Gazeta.
O objetivo dos episódios, divulgados nesta reta final das eleições, é auxiliar os moradores capixabas a se recordarem e a entenderem melhor as suas cidades, para que esse conhecimento possa ajudá-los na hora de escolher os representantes nos municípios do Espírito Santo pelos próximos quatro anos.
OUÇA OS EPISÓDIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA
- VITÓRIA
- VILA VELHA
- SERRA
- CARIACICA
- VIANA
- GUARAPARI
- FUNDÃO
ONDE ESCUTAR OS PODCASTS
Além do site de A Gazeta, os podcasts também estão disponíveis nas principais plataformas de áudio: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music. Com esse formato, é possível ouvir os programas no horário e no local mais convenientes.
A série "Da Vila ao Espírito Santo" tem reportagem e roteiro de Rafael Silva e Geraldo Campos Jr.; produção de Viviane Maciel; trabalhos técnicos e sonoplastia de Leandro Rodrigues; locução de Letícia Gonçalves, José Carlos Schaeffer e Fábio Botacin; edição de conteúdo de Gabriela Martins; edição de conteúdo e coordenação de Samanta Nogueira; e direção-geral de Elaine Silva.