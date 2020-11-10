"Da Vila ao Espírito Santo": as histórias das cidades do Sul do Estado

As 25 cidades da região Sul já estão com seus episódios liberados no podcast "Da Vila ao Espírito Santo", disponíveis nas principais plataformas de áudio. Além do Sul, as histórias sobre os municípios da Grande Vitória também estão prontas para serem ouvidas. Todos os 78 municípios do Estado terão um programa próprio, com informações sobre a fundação, os fatos marcantes, o desenvolvimento econômico, os principais grupos políticos e outras curiosidades.
Os municípios que entraram no ar nesta terça-feira (10) são: Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Itapemirim, Castelo, Alegre, Anchieta, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Iconha, Mimoso do Sul, Muqui, Piúma, Rio Novo do Sul e São José do Calçado. Escute os áudios abaixo.
Os programas foram produzidos com a consulta a historiadores, lideranças políticas, moradores, arquivos públicos estaduais e municipais, pesquisas publicadas por universidades do país, além de reportagens do acervo do jornal A Gazeta e da TV Gazeta.
O objetivo dos episódios, divulgados nesta reta final das eleições, é auxiliar os moradores capixabas a recordarem e a entenderem melhor suas cidades, para que esse conhecimento possa ajudá-los na hora de escolher os representantes nos municípios do Espírito Santo pelos próximos quatro anos.
OUÇA OS EPISÓDIOS SOBRE AS CIDADES DA REGIÃO SUL DO ES
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- ITAPEMIRIM
- MARATAÍZES
- JERÔNIMO MONTEIRO
- IÚNA
- ANCHIETA
- APIACÁ
- MUNIZ FREIRE
- ALEGRE
- DIVINO DE SÃO LOURENÇO
- DORES DO RIO PRETO
- GUAÇUÍ
- IBATIBA
- IBITIRAMA
- IRUPI
- BOM JESUS DO NORTE
- CASTELO
- ICONHA
- MIMOSO DO SUL
- MUQUI
- PIÚMA
- SÃO JOSÉ DO CALÇADO
- PRESIDENTE KENNEDY
- RIO NOVO DO SUL
- ATÍLIO VIVACQUA
ONDE ESCUTAR OS PODCASTS
Além do site de A Gazeta, os podcasts também estão disponíveis nas principais plataformas de áudio: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music. Com esse formato, é possível ouvir os programas no horário e no local mais convenientes.
A série "Da Vila ao Espírito Santo" tem reportagem e roteiro de Rafael Silva e Geraldo Campos Jr.; produção de Viviane Maciel; trabalhos técnicos e sonoplastia de Leandro Rodrigues; locução de Letícia Gonçalves, José Carlos Schaeffer e Fábio Botacin; edição de conteúdo de Gabriela Martins; edição de conteúdo e coordenação de Samanta Nogueira; e direção-geral de Elaine Silva.