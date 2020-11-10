"Da Vila ao Espírito Santo": as histórias das cidades do Sul do Estado

Da Vila ao Espírito Santo: no ar os episódios da Região Sul Crédito: Arte - Inglid Teixeira

Os programas foram produzidos com a consulta a historiadores, lideranças políticas, moradores, arquivos públicos estaduais e municipais, pesquisas publicadas por universidades do país, além de reportagens do acervo do jornal A Gazeta e da TV Gazeta.

O objetivo dos episódios, divulgados nesta reta final das eleições, é auxiliar os moradores capixabas a recordarem e a entenderem melhor suas cidades, para que esse conhecimento possa ajudá-los na hora de escolher os representantes nos municípios do Espírito Santo pelos próximos quatro anos.

OUÇA OS EPISÓDIOS SOBRE AS CIDADES DA REGIÃO SUL DO ES

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ITAPEMIRIM

MARATAÍZES

JERÔNIMO MONTEIRO

IÚNA

ANCHIETA

APIACÁ

MUNIZ FREIRE

ALEGRE

DIVINO DE SÃO LOURENÇO

DORES DO RIO PRETO

GUAÇUÍ

IBATIBA

IBITIRAMA

IRUPI

BOM JESUS DO NORTE

CASTELO

ICONHA

MIMOSO DO SUL

MUQUI

PIÚMA

SÃO JOSÉ DO CALÇADO

PRESIDENTE KENNEDY

RIO NOVO DO SUL

ATÍLIO VIVACQUA

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