A Gazeta entrevista candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares

Eleições 2020: A Gazeta entrevista candidatos a prefeito Crédito: Arte Geraldo Neto

A Gazeta publica, a partir desta terça-feira (3), entrevistas em vídeo com os candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares, no interior do Espírito Santo. Até sexta-feira (6), serão divulgadas as conversas sobre temas importantes para cada município.

Todos os candidatos a prefeito foram convidados para responder a perguntas sobre o que pretendem fazer para determinadas áreas da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.

Além dos questionamentos dos jornalistas, também foram feitas perguntas enviadas por eleitores pelas redes sociais de A Gazeta. Foram realizadas cinco perguntas iguais para os candidatos de cada cidade.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

As primeiras entrevistas foram com os candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim. Foram publicados na terça (3) e na quarta (4), ao longo do dia, os vídeos com Diego Libardi (DEM), Dr. Izaías Júnior (PSDB), Fabrício do Zumbi (PDT), Fayda Belo (PP), Guilherme Nascimento (PSOL), Joana D'Arck (PT), Jonas Nogueira (PL), Josué Batista (PSC)  a candidatura dele está indeferida, mas com recurso , Renata Fiorio (PSD), Subtenente Paulo Sérgio (PTB) e Victor Coelho (PSB).

Convidado pela reportagem, candidato Professor Breno (PROS) decidiu não participar da série de entrevistas. Já Jovelino Schiavo (PRTB), que foi registrado na Justiça Eleitoral, teve a candidatura indeferida e não cabe mais recurso. Por isso, não consta na lista.

COLATINA

As entrevistas com os candidatos a prefeito de Colatina foram publicadas na quarta (4) e na quinta (5). A ordem de publicação das entrevistas é Barbozinha (PTB), Elodilson Sabadini (Solidariedade), Genivaldo Lievore (PT), Gesse (DC), Guerino Balestrassi (PSC), Luciano Merlo (Patriota), Marcos D'Ávila (PMN), Marcos Oliveira (PSOL), Maricélis (Cidadania) e Renata Nunes (PL).

LINHARES

Na quinta (5) e na sexta (6), serão publicadas entrevistas com os candidatos a prefeito de Linhares. A divulgação segue a sequência: Eliana Dadalto (Podemos), Guerino Zanon (MDB), Lucas Scaramussa (DC), Marcos Garcia (PV), Professor Antônio de Freitas (PT) e Professor Igor Bellucio (PSOL).

COBERTURA ELEITORAL