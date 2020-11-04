Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

A Gazeta entrevista os candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Arte Geraldo Neto

A Gazeta a participar da série de entrevistas com perguntas sobre a posição deles e as propostas sobre as áreas de mobilidade urbana, geração de emprego e renda, finanças e infraestrutura da cidade. Os candidatos que disputam o cargo de prefeito de Cachoeiro de Itapemirim nas eleições de 2020 foram convidados pora participar da série de entrevistas com perguntas sobre a posição deles e as propostas sobre as áreas de mobilidade urbana, geração de emprego e renda, finanças e infraestrutura da cidade.

Eles responderam a perguntas sobre o que pretendem fazer em relação a esses temas. Além dos questionamentos dos jornalistas, também foram feitas perguntas enviadas pelos eleitores pelas redes sociais de A Gazeta. Foram realizadas as mesmas cinco perguntas para cada candidato ao cargo de prefeito do município.

Dos 13 candidatos registrados na Justiça Eleitoral, 11 participaram das conversas. Convidado pela reportagem, o candidato Professor Breno (PROS) decidiu não participar da série de entrevistas. Já Jovelino Schiavo (PRTB), que fez o pedido de registro, teve a candidatura indeferida e não cabe mais recurso.

Confira abaixo os links para as entrevistas. Os vídeos começaram a ser p ublicados nesta terça-feira (3) e foram divulgados até esta quarta-feira (4). A ordem de exibição das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.

DIEGO LIBARDI (DEM)

Diego Libardi foi superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Espírito Santo. Deixou o cargo para disputar as eleições deste ano. O candidato do DEM é professor e advogado, tem pós-graduação em Gestão Pública e mestrado em Direitos e Negócios Internacionais. O advogado é o atual presidente do DEM no Espírito Santo. Aos 37 anos, Libardi teve passagens por MDB e PP e disputa pela primeira vez uma eleição.

DR. IZAÍAS JUNIOR (PSDB)

Izaias Júnior é advogado há 20 e professor da Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim (FDCI) há 15 anos. Atuou no Escritório Modelo da faculdade durante 10 anos, atendendo gratuitamente. É pós-graduado em Gestão Educacional, Direito Penal e Processual Penal e é pós-graduando em Ciências Penais e Segurança Pública. Já disputou eleição para vereador e deputado federal. Atualmente, é presidente do PSDB municipal.

FABRÍCIO DO ZUMBI (PDT)

Fabrício do Zumbi é servidor público e esteve à frente de diversas secretarias da prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Foi vereador por dois mandatos. Atuou em movimentos comunitários e religiosos, sendo presidente da associação de moradores do bairro Zumbi. Antes de se filiar ao PDT, sigla que ele hoje preside na cidade, teve passagem pelo PP.

FAYDA BELO (PP)

Fayda Belo é advogada. Além da graduação em Direito, tem pós-graduação em Gestão Pública e em Segurança Pública. Já disputou o cargo de deputada federal nas eleições de 2018. A candidata nunca ocupou cargo público e o Progressistas foi sua única filiação partidária. A candidata é idealizadora do Encontro Capixaba de Direito (ECAD), um evento jurídico para acadêmicos de Direito.

GUILHERME NASCIMENTO (PSOL)

Guilherme Nascimento é professor, formando em Pedagogia e Gestão Pública. É a primeira vez que o candidato disputa uma eleição. O partido lançou candidatura puro-sangue, ou seja, com vice da mesma sigla, que é Vitor Pizetta. O candidato é presidente do PSOL em Cachoeiro de Itapemirim e engajado na causa LGBTQIA+.

JOANA D'ARCK (PT)

A candidata Joana D'Arck é professora de Geografia da rede pública estadual e disputa sua quarta eleição, a primeira para a prefeitura. Foi vereadora por um curto período, em 2012, como suplente. A professora é pós-graduada em Gestão Estratégica de Políticas Públicas pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Mestre em História Social das Relações Políticas, pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

JONAS NOGUEIRA (PL)

O candidato é o atual vice-prefeito da cidade. Ele disputa, neste ano, a cadeira de chefe do Executivo após romper com o prefeito Victor Coelho (PSB). Jonas já disputou cinco eleições, mas esta será a primeira para prefeito. Concorreu ao cargo de vereador em 2004, 2008 e 2012. Não foi eleito em nenhum dos pleitos, mas chegou a exercer o mandato por dez meses em 2015, como suplente. Jonas é formado em Administração, Direito, Contabilidade e Jornalismo e fez pós-graduação em Administração Financeira.

JOSUÉ BATISTA (PSC)

Josué Batista disputar uma eleição pela primeira vez. Ele é bacharel em Teologia, pastor evangélico e atua como coach de desenvolvimento pessoal e palestrante empresarial. O partido dele fez aliança com o atual prefeito Victor Coelho (PSB), que tenta reeleição. Mesmo assim, o candidato solicitou registro à Justiça Eleitoral.

O candidato teve a candidatura barrada pela Justiça , mas recorreu da decisão. O MPES apontou que a convenção do PSC válida é a que foi dirigida pelo presidente do partido no município, Umberto Batista, quando a sigla decidiu pela coligação com o PSB, do atual prefeito. Josué e o vice, Antônio Marcos da Cruz, registraram a chapa de forma individual.

RENATA FIÓRIO (PSD)

Advogada e comerciante, Renata Fiório está em seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Tem formação na área de Gestão de Negócios Imobiliários e Estudos de Política e Estratégia pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. O Partido Social Democrático se coligou ao PMN.

SUBTENENTE PAULO SÉRGIO (PTB)

Paulo Sérgio é subtenente da Polícia Militar do Espírito Santo há 30 anos. Atualmente, trabalha na administração do Centro de Operações da Polícia Militar/ Comando de Policiamento Ostensivo Sul. É graduado em Gestão Ambiental, com pós-graduação em Geografia.

VICTOR COELHO (PSB)

Atual prefeito, Victor Coelho busca a reeleição e o segundo mandato eletivo. Ele tem 44 anos, é formado em Sistemas da Computação, com pós-graduação em Marketing e Publicidade. Já atuou como professor particular e diretor financeiro de empresas.