  Subtenente Paulo Sérgio: veja as propostas do candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim
Eleições 2020

Subtenente Paulo Sérgio: veja as propostas do candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

A Gazeta entrevistou o candidato para administrar o município pelos próximos quatro anos. Saiba o que ele propõe para geração de emprego e renda, mobilidade urbana, infraestrutura e finanças. Veja o vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 12:37

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 12:37

O candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Subtenente Paulo Sérgio (PTB)  respondeu a perguntas de A Gazeta sobre as propostas dele para administrar o município nas áreas de emprego e renda, mobilidade urbana, infraestrutura e finanças. A entrevista da candidata é a décima da série de conversas com os políticos que querem comandar a maior cidade da Região Sul do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim nas eleições municipais de 2020 começaram a ser publicadas nesta terça-feira (3) e serão divulgadas até esta quarta-feira (4). A ordem de exibição das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Convidado pela reportagem, candidato Professor Breno (PROS) decidiu não participar da série de entrevistas. Já Jovelino Schiavo (PRTB), que foi registrado na Justiça Eleitoral, teve a candidatura indeferida e não cabe mais recurso.
Paulo Sergio (PTB) é subtenente da Polícia Militar do Espírito Santo há 30 anos. Atualmente, trabalha na administração do Centro de Operações da Polícia Militar/ Comando de Policiamento Ostensivo Sul. É graduado em Gestão Ambiental, com pós-graduação em Geografia. Veja o perfil completo dele aqui.
Subtenente Paulo Sergio é candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

