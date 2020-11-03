Fabrício do Zumbi: veja as propostas do candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

Convidado pela reportagem, candidato Professor Breno (PROS) decidiu não participar da série de entrevistas. Já Jovelino Schiavo (PRTB), que foi registrado na Justiça Eleitoral, teve a candidatura indeferida e não cabe mais recurso.

Fabrício do Zumbi (PDT) é servidor público e esteve à frente de diversas secretarias da prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Foi vereador por dois mandatos. Atuou em movimentos comunitários e religiosos, sendo presidente da associação de moradores do bairro Zumbi, maior bairro de Cachoeiro, entre os anos de 2002 e 2003.