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Eleições 2020

Fabrício do Zumbi: veja as propostas do candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

A Gazeta entrevistou o candidato para administrar o município pelos próximos quatro anos. Saiba o que ele propõe para geração de emprego e renda, mobilidade urbana, infraestrutura e finanças. Veja o vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 12:20

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 12:20

O candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Fabrício do Zumbi (PDT) respondeu a perguntas de A Gazeta sobre as propostas dele para administrar o município nas áreas de emprego e renda, mobilidade urbana, infraestrutura e finanças. A entrevista com o candidato é a terceira da série de conversas com os políticos que querem comandar a maior cidade da Região Sul do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo. 
As entrevistas com 11 candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim nas eleições municipais de 2020 começaram a ser publicadas nesta terça-feira (3) e serão divulgadas até a quarta (4). A ordem de exibição das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Convidado pela reportagem, candidato Professor Breno (PROS) decidiu não participar da série de entrevistas. Já Jovelino Schiavo (PRTB), que foi registrado na Justiça Eleitoral, teve a candidatura indeferida e não cabe mais recurso.
Fabrício do Zumbi
Fabrício do Zumbi (PDT) é candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Fabrício do Zumbi (PDT) é servidor público e esteve à frente de diversas secretarias da prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Foi vereador por dois mandatos. Atuou em movimentos comunitários e religiosos, sendo presidente da associação de moradores do bairro Zumbi, maior bairro de Cachoeiro, entre os anos de 2002 e 2003.
Antes de se filiar ao PDT, sigla que ele hoje preside na cidade, teve passagem pelo PP. Fabrício tem o apoio nestas eleições do Solidariedade, sigla de seu vice Osmar da Silva. Veja o perfil completo dele aqui.

Veja Também

Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

SAIBA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

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Consulte as informações de todos os candidatos a prefeito e vereador do ES

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