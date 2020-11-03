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Eleições 2020

Guilherme Nascimento: veja as propostas do candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

A Gazeta entrevistou o candidato a administrar o município pelos próximos quatro anos. Saiba o que ele propõe para geração de emprego e renda, mobilidade urbana, infraestrutura e finanças. Veja o vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 16:43

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 16:43

O candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Guilherme Nascimento (PSOL) respondeu a perguntas de A Gazeta sobre as propostas dele para administrar o município nas áreas de emprego e renda, mobilidade urbana, economia, infraestrutura e finanças. A entrevista do candidato é a quinta da série de conversas com os políticos que querem comandar a maior cidade da Região Sul do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com 11 candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim nas eleições municipais de 2020 começaram a ser publicadas nesta terça-feira (3) e seguem até quarta-feira (4). A ordem de exibição das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Convidado pela reportagem, o candidato Professor Breno (PROS) decidiu não participar da série de entrevistas. Já Jovelino Schiavo (PRTB), que foi registrado na Justiça Eleitoral, teve a candidatura indeferida, sem possibilidade de recurso, e está fora da disputa.
Guilherme Nascimento (PSOL) é professor, formando em Pedagogia e Gestão Pública. É a primeira vez que o candidato disputa uma eleição. O partido lançou candidatura puro-sangue, ou seja, com vice da mesma sigla, que é Vitor Pizetta.
Guilherme Nascimento (PSOL)
Guilherme Nascimento é candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
O candidato é presidente do PSOL em Cachoeiro de Itapemirim e engajado na causa LGBTQIA+. Veja o perfil completo dele aqui.

Veja Também

Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
A eleição municipal será realizada em 15 de novembro. A votação ocorre das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, embora não exclusivo, devido à pandemia do novo coronavírus.

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

Consulte as informações de todos os candidatos a prefeito e vereador do ES

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