Guilherme Nascimento: veja as propostas do candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

O candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Guilherme Nascimento (PSOL) respondeu a perguntas de A Gazeta sobre as propostas dele para administrar o município nas áreas de emprego e renda, mobilidade urbana, economia, infraestrutura e finanças. A entrevista do candidato é a quinta da série de conversas com os políticos que querem comandar a maior cidade da Região Sul do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com 11 candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim nas eleições municipais de 2020 começaram a ser publicadas nesta terça-feira (3) e seguem até quarta-feira (4). A ordem de exibição das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Convidado pela reportagem, o candidato Professor Breno (PROS) decidiu não participar da série de entrevistas. Já Jovelino Schiavo (PRTB), que foi registrado na Justiça Eleitoral, teve a candidatura indeferida, sem possibilidade de recurso, e está fora da disputa.
Guilherme Nascimento (PSOL) é professor, formando em Pedagogia e Gestão Pública. É a primeira vez que o candidato disputa uma eleição. O partido lançou candidatura puro-sangue, ou seja, com vice da mesma sigla, que é Vitor Pizetta.
O candidato é presidente do PSOL em Cachoeiro de Itapemirim e engajado na causa LGBTQIA+. Veja o perfil completo dele aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
A eleição municipal será realizada em 15 de novembro. A votação ocorre das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, embora não exclusivo, devido à pandemia do novo coronavírus.