Victor Coelho: veja as propostas do candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

O candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Victor Coelho (PSB) respondeu a perguntas de A Gazeta sobre as propostas dele para administrar o município nas áreas de emprego e renda, mobilidade urbana, infraestrutura e finanças. A entrevista do candidato é a décima primeira e última da série de conversas com os políticos que querem comandar a maior cidade da Região Sul do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim nas eleições municipais de 2020 começaram a ser publicadas nesta terça-feira (3) e foram divulgadas até esta quarta-feira (4). A ordem de exibição das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Convidado pela reportagem, candidato Professor Breno (PROS) decidiu não participar da série de entrevistas. Já Jovelino Schiavo (PRTB), que foi registrado na Justiça Eleitoral, teve a candidatura indeferida e não cabe mais recurso.
O atual prefeito busca a reeleição para chefiar Cachoeiro e o segundo mandato eletivo. Victor Coelho tem 44 anos, é formado em Sistemas da Computação com pós-graduação em Marketing e Publicidade. Já atuou como professor particular e diretor financeiro em empresas.
O atual prefeito ingressou na carreira política após a morte do irmão dele Glauber Coelho, que foi vereador e deputado estadual. Veja o perfil completo dele aqui.
COBERTURA ELEITORAL
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.