Joana D'Arck: veja as propostas da candidata a prefeita de Cachoeiro de Itapemirim

Joana D'Arck (PT) é professora de Geografia da Rede Pública Estadual e disputa sua quarta eleição, a primeira para a prefeitura. Foi vereadora por um curto período, em 2012, como suplente. Ela fez carreira no serviço público, tendo ocupado as funções de diretora de assuntos pedagógicos da Secretaria municipal de Educação e de secretária de Cultura em Cachoeiro em 2013.