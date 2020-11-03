AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2020

Joana D'Arck: veja as propostas da candidata a prefeita de Cachoeiro de Itapemirim

A Gazeta entrevistou a candidata a administrar o município pelos próximos quatro anos. Saiba o que ela propõe para geração de emprego e renda, mobilidade urbana, infraestrutura e finanças. Veja o vídeo

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 17:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 17:32
A candidata a prefeita de Cachoeiro de Itapemirim Joana D'Arck (PT) respondeu a perguntas de A Gazeta sobre as propostas dele para administrar o município nas áreas de emprego e renda, mobilidade urbana, infraestrutura e finanças. A entrevista da candidata é a sexta da série de conversas com os políticos que querem comandar a maior cidade da Região Sul do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim nas eleições municipais de 2020 começaram a ser publicadas nesta terça-feira (3) e seguem até quarta (4). A ordem de exibição das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Convidado pela reportagem, o candidato Professor Breno (PROS) decidiu não participar da série de entrevistas. Já Jovelino Schiavo (PRTB), que foi registrado na Justiça Eleitoral, teve a candidatura indeferida sem possibilidade de recurso e está fora da disputa.
Joana D'Arck (PT) é professora de Geografia da Rede Pública Estadual e disputa sua quarta eleição, a primeira para a prefeitura. Foi vereadora por um curto período, em 2012, como suplente. Ela fez carreira no serviço público, tendo ocupado as funções de diretora de assuntos pedagógicos da Secretaria municipal de Educação e de secretária de Cultura em Cachoeiro em 2013.
Joana DArck (PT) é candidata a prefeita de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
A professora é pós graduada em Gestão Estratégica de Políticas Públicas pela Unicamp e Mestre em História Social das Relações Políticas, pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Veja o perfil completo dela aqui.

Veja Também

Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

SAIBA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

Raposa Política: tem gente e até animal que aparece mais que o candidato na campanha no ES

Consulte as informações de todos os candidatos a prefeito e vereador do ES

Eleições 2020: entenda o que faz um prefeito

Eleições 2020: entenda o que faz um vereador

Raposa Política: o homem que disparou no ES e o mosquito da dengue. 2020 não está para brincadeira!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sala de aula
Estudante ou preso: qual custa mais?
Segmentos da economia capixaba como de petróleo, comércio e mineração estão sendo impactados pela pandemia do novo coronavírus
Perdemos a Copa, mas precisamos ganhar o jogo que realmente importa
Ana Orletti, Wagner Orletti, Ricardo Ferraco, Sid Huang e Eduardo Maranhão
Grupo inaugura nova concessionária em Vitória; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados