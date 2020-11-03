Joana D'Arck: veja as propostas da candidata a prefeita de Cachoeiro de Itapemirim

A candidata a prefeita de Cachoeiro de Itapemirim Joana D'Arck (PT) respondeu a perguntas de A Gazeta sobre as propostas dele para administrar o município nas áreas de emprego e renda, mobilidade urbana, infraestrutura e finanças. A entrevista da candidata é a sexta da série de conversas com os políticos que querem comandar a maior cidade da Região Sul do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim nas eleições municipais de 2020 começaram a ser publicadas nesta terça-feira (3) e seguem até quarta (4). A ordem de exibição das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Convidado pela reportagem, o candidato Professor Breno (PROS) decidiu não participar da série de entrevistas. Já Jovelino Schiavo (PRTB), que foi registrado na Justiça Eleitoral, teve a candidatura indeferida sem possibilidade de recurso e está fora da disputa.
Joana D'Arck (PT) é professora de Geografia da Rede Pública Estadual e disputa sua quarta eleição, a primeira para a prefeitura. Foi vereadora por um curto período, em 2012, como suplente. Ela fez carreira no serviço público, tendo ocupado as funções de diretora de assuntos pedagógicos da Secretaria municipal de Educação e de secretária de Cultura em Cachoeiro em 2013.
A professora é pós graduada em Gestão Estratégica de Políticas Públicas pela Unicamp e Mestre em História Social das Relações Políticas, pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Veja o perfil completo dela aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.