Josué Batista: veja as propostas do candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

O candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Josué Batista (PSC) respondeu a perguntas de A Gazeta sobre as propostas dele para administrar o município nas áreas de emprego e renda, mobilidade urbana, infraestrutura e finanças. A entrevista do candidato é a oitava da série de conversas com os políticos que querem comandar a maior cidade da Região Sul do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim nas eleições municipais de 2020 começaram a ser publicadas nesta terça-feira (3) e serão divulgadas até a quarta-feira (4). A ordem de exibição das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Convidado pela reportagem, candidato Professor Breno (PROS) decidiu não participar da série de entrevistas. Já Jovelino Schiavo (PRTB), que foi registrado na Justiça Eleitoral, teve a candidatura indeferida e não cabe mais recurso.
Josué Batista (PSC) disputa pela primeira vez uma eleição. Ele é bacharel em Teologia, pastor evangélico e atua como coach de desenvolvimento pessoal e palestrante empresarial. O partido dele fez aliança com o atual prefeito Victor Coelho (PSB), que tenta reeleição. Mesmo assim, o candidato solicitou registro à Justiça Eleitoral.
O candidato teve a candidatura barrada pela Justiça, mas recorre da decisão. O Ministério Público apontou que a convenção do PSC válida é a que foi dirigida pelo presidente do partido no município, Umberto Batista, quando a sigla decidiu pela coligação com o PSB, do atual prefeito e candidato à reeleição Victor Coelho. Josué e o vice, Antônio Marcos da Cruz, registraram a chapa de forma individual.
O candidato ocupou cargos públicos em gestões passadas, em Cachoeiro de Itapemirim e Itapemirim. Josué também já presidiu o Conselho de Pastores de Cachoeiro (CONPEC) por dois mandatos eletivos consecutivos. Veja o perfil completo dele aqui.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.