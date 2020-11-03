Diego Libardi: veja as propostas do candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

O candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Diego Libaradi (DEM) respondeu a perguntas de A Gazeta sobre as propostas dele para administrar o município nas áreas de emprego e renda, mobilidade urbana, infraestrutura e finanças. A entrevista com o candidato é a primeira da série de conversas com os políticos que querem comandar a maior cidade da Região Sul do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com 11 candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim nas eleições municipais de 2020 serão publicadas desta terça-feira (3) até a quarta-feira (4). A ordem de exibição das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Convidado pela reportagem, candidato Professor Breno (PROS) decidiu não participar da série de entrevistas. Já Jovelino Schiavo (PRTB), que foi registrado na Justiça Eleitoral, teve a candidatura indeferida e não cabe mais recurso.
Diego Libardi (DEM) foi superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Espírito Santo. Deixou o cargo para disputar as eleições deste ano. O candidato do DEM é professor e advogado, tem pós-graduação em Gestão Pública e mestrado em Direitos e Negócios Internacionais.
No setor público, atuou em secretarias de municípios do Sul do Estado. O advogado é o atual presidente do DEM no Espírito Santo. Aos 37 anos, Libardi teve passagens por MDB e PP e disputa pela primeira vez uma eleição. O partido Democratas se aliou ao Republicanos para a disputa. Veja o perfil completo dele aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.