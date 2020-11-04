Eleições 2020

Renata Fiório: veja as propostas da candidata a prefeita de Cachoeiro de Itapemirim

A Gazeta entrevistou a candidata para administrar o município pelos próximos quatro anos. Saiba o que ela propõe para geração de emprego e renda, mobilidade urbana, infraestrutura e finanças. Veja o vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 12:30

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 12:30

A candidata a prefeita de Cachoeiro de Itapemirim Renata Fiório (PSD) respondeu a perguntas de A Gazeta sobre as propostas dela para administrar o município nas áreas de emprego e renda, mobilidade urbana, infraestrutura e finanças. A entrevista da candidata é a nona da série de conversas com os políticos que querem comandar a maior cidade da Região Sul do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim nas eleições municipais de 2020 começaram a ser publicadas nesta terça-feira (3) e serão divulgadas até a quarta-feira (4). A ordem de exibição das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Convidado pela reportagem, candidato Professor Breno (PROS) decidiu não participar da série de entrevistas. Já Jovelino Schiavo (PRTB), que foi registrado na Justiça Eleitoral, teve a candidatura indeferida e não cabe mais recurso.
Renata Fiório (PSD)
Renata Fiório é candidata a prefeita de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
Renata Fiório (PSD) é advogada e comerciante. Está em seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Tem formação na área de Gestão de Negócios Imobiliários e Estudos de Política e Estratégia pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. O Partido Social Democrático se coligou ao PMN. Veja o perfil completo dela aqui.

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

