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Eleições 2020

Fayda Belo: veja as propostas da candidata a prefeita de Cachoeiro de Itapemirim

A Gazeta entrevistou a candidata para administrar o município pelos próximos quatro anos. Saiba o que ela propõe para geração de emprego e renda, mobilidade urbana, infraestrutura e finanças. Veja o vídeo

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 12:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 12:25
A candidata a prefeita de Cachoeiro de Itapemirim Fayda Belo (PP) respondeu a perguntas de A Gazeta sobre as propostas dele para administrar o município nas áreas de emprego e renda, mobilidade urbana, infraestrutura e finanças. A entrevista da candidata é a quarta da série de conversas com os políticos que querem comandar a maior cidade da Região Sul do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo
As entrevistas com 11 candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim nas eleições municipais de 2020 começaram a ser publicadas nesta terça-feira (3) e serão divulgadas até a quarta-feira (4). A ordem de exibição das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Convidado pela reportagem, candidato Professor Breno (PROS) decidiu não participar da série de entrevistas. Já Jovelino Schiavo (PRTB), que foi registrado na Justiça Eleitoral, teve a candidatura indeferida e não cabe mais recurso.
Fayda Belo (PP) é advogada. Além da graduação em Direito, tem pós graduação em Gestão Pública e em Segurança Pública. Já disputou o cargo de deputada federal nas eleições de 2018. A candidata nunca ocupou cargo público e o Progressistas foi sua única filiação partidária.
Fayda Belo (PP)
Fayda Belo (PP) é candidata a prefeita de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
Fayda tem o apoio do partido Avante, do seu vice, Pastor Eber. A candidata é idealizadora do ECAD-Encontro Capixaba de Direito, um evento jurídico para acadêmicos de Direito. Veja o perfil completo dela aqui.

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Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

SAIBA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

Consulte as informações de todos os candidatos a prefeito e vereador do ES

Raposa Política: o homem que disparou no ES e o mosquito da dengue. 2020 não está para brincadeira!

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