Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Colatina

A Gazeta entrevista os candidatos a prefeito de Colatina Crédito: Arte Geraldo Neto

A Gazeta a participar da série de entrevistas com perguntas sobre a posição deles e as propostas sobre as áreas de mobilidade urbana, juventude, economia, atração de novos negócios e cuidados com o Rio Doce. Os candidatos que disputam o cargo de prefeito de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, nas eleições de 2020 foram convidados pora participar da série de entrevistas com perguntas sobre a posição deles e as propostas sobre as áreas de mobilidade urbana, juventude, economia, atração de novos negócios e cuidados com o Rio Doce.

Eles responderam a perguntas sobre o que pretendem fazer em relação a esses temas. Além dos questionamentos dos jornalistas, também foram feitas perguntas enviadas pelos eleitores pelas redes sociais de A Gazeta. Foram realizadas as mesmas cinco perguntas para cada candidato ao cargo de prefeito do município. Todos os dez candidatos registrados na Justiça Eleitoral participaram das conversas.

BARBOZINHA (PTB)

O candidato Nilton Antonio Barbosa (PTB), conhecido como Barbozinha, é empresário e tenta pela primeira vez chegar ao comando do Executivo colatinense. Aos 62 anos, ele atua no setor de transporte. Atualmente, ocupa o cargo de presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas do Noroeste do Espírito Santo e vice-presidente da Federação dos Transportadores Autônomos de cargas do Espírito Santo.

ELODILSON SABADINI (SOLIDARIEDADE)

O candidato Elodilson Sabadini (Solidariedade), 56 anos, é graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade Castelo Branco. Sabadini tenta pela primeira vez chegar ao comando da cidade de Colatina. O candidato é contador há mais 30 anos e representou a categoria como presidente do Clube dos Profissionais de Contabilidade de Colatina. Sabadini também foi professor de Contabilidade da Faculdade Castelo Branco por 20 anos, sendo diretor financeiro da entidade.

GENIVALDO LIEVORE (PT)

Para tentar voltar ao comando de Colatina, o PT definiu o nome do ex-deputado estadual e ex-vereador Genivaldo Lievore para disputar o pleito. A legenda esteve à frente da prefeitura de 2009 a 2016, com Leonardo Deptulski. Genivaldo Lievore é bancário aposentado, tem 61 anos, e é graduado em Administração de Empresas. Ele conta com mais de 35 anos de filiação ao Partido dos Trabalhadores, já tendo dirigido o diretório estadual da sigla. Exerceu quatro mandatos de vereador na cidade, presidiu a Câmara Municipal de Colatina duas vezes e exerceu um mandato de deputado estadual entre 2011 e 2014. Genivaldo tentou e não conseguiu se reeleger para a Assembleia Legislativa.

GESSE (DC)

O candidato Gesse Pereira de Andrade (DC), de 54 anos, é profissional autônomo e tem ensino fundamental completo. Ele tenta pela segunda vez consecutiva chegar ao comando de Colatina. Em 2016, Gesse ficou na sexta colocação na corrida eleitoral, entre sete candidatos que disputaram o pleito. Na ocasião, terminou a disputa com 1,86% dos votos válidos no município. Além da disputa em 2016, Gesse já tentou por duas vezes se eleger vereador e outras duas deputado estadual, mas não teve sucesso em nenhuma delas.

GUERINO BALESTRASSI (PSC)

Uma das principais lideranças de Colatina, Guerino Balestrassi foi prefeito em duas gestões, de 2001 a 2008. Desde então, esta é a primeira vez que ele tenta voltar ao comando do Executivo colatinense. Balestrassi participou as eleições estaduais de 2014 e 2018. Na primeira, tentou uma vaga na Câmara dos Deputados. Mais recentemente, disputou uma cadeira na Assembleia Legislativa. Em nenhuma delas Guerino saiu vencedor das urnas. A candidatura dele, em 2020, recebeu as bênçãos do empresário Pergentino Júnior, representante da família que é dona da faculdade Unesc e do hospital São José na cidade. Pergentino é pai do deputado estadual Renzo Vasconcelos (PP), que também aderiu ao nome de Balestrassi.

LUCIANO MERLO (PATRIOTA)

Esta é a segunda vez consecutiva que Luciano tenta chegar ao comando do Executivo colatinense. Em 2016, sua primeira aparição política, ele obteve 14.125 votos garantiram a terceira colocação, 21,69 % dos votos válidos. O vencedor, Sérgio Meneguelli (então no MDB), teve 30,24% de preferência do eleitorado. Animado pelo desempenho em 2016, Luciano tentou o cargo de deputado estadual em 2018. Ele obteve 8.338 votos e não foi eleito. Luciano Merlo é declaradamente de direita, conservador e bolsonarista.

MARCOS D'ÁVILA (PMN)

Marcos Dávila (PMN), de 55 anos, é pastor evangélico e empresário no ramo da construção civil. Ele é graduado em gestão pública pelo Centro Universitário Internacional (Uninter). É filho de Maria Luiza DÁvila, que já foi vereadora em Colatina. Natural de Barra de São Francisco, Marcos se mudou ainda criança para Colatina. Atualmente, é pastor e presidente de uma igreja evangélica, situada no bairro São Silvano. No local, realiza um trabalho com dependentes químicos.

MARCOS OLIVEIRA (PSOL)

O candidato Marcos de Oliveira (PSOL), de 54 anos, é funcionário público federal, servidor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Ele atua no Campus de Itapina, interior de Colatina. Marcos é formado em Ciências Contábeis e Gestão Pública. Além disso, é pós-graduado em Gestão de Segurança Pública e Gestão Pública de Segurança de Trânsito. Ele já atuou como dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Educação Básica, Profissional e Tecnológica da Rede Federal de Ensino. Na política, Marcos tentou se eleger vereador em 2008 e 2016, mas não conseguiu sucesso em nenhum desses pleitos.

MARICÉLIS (CIDADANIA)

Maricélis Caetano (Cidadania), de 53 anos, é formada em Pedagogia. Em 2009, assumiu o cargo de superintendente regional de educação, posição que exerceu por 10 anos. Apesar do destaque como superintendente de educação, a escolha da candidata surpreendeu algumas figuras da política local. Estreante nas urnas, Maricélis é uma aposta do deputado federal Josias Da Vitória, uma das principais lideranças políticas de Colatina.

RENATA NUNES (PL)

Em busca do voto feminino, ela quer ser a primeira mulher a governar Colatina. Renata Nunes é candidata pelo partido do ex-senador Magno Malta, que preside o PL no Espírito Santo. A candidata participa pela primeira das eleições municipais. Nas eleições de 2018, tentou uma vaga na Câmara dos Deputados e não foi eleita. Renata terminou o pleito com 483 votos, 0,02% dos válidos. Na época, ela usou "Pastora Renata Nunes como nome de urna.

COBERTURA DAS ELEIÇÕES