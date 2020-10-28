Papo de Colunista: de Colatina para o Brasil, o prefeito pop-star

Um prefeito com índice de popularidade superior a 70% tem tudo para ser candidatar à reeleição e vencer com folga, certo? Certamente que sim, mas o prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (Republicanos), que está encerrando seu mandato exatamente nesse patamar de aprovação, abriu mão do segundo mandato. É uma atitude tão incomum que o Papo de Colunista o convidou para um bate-papo sobre essa sua decisão. A conversa aconteceu na tarde desta quarta-feira (28), em livecast que transmitida nesta reportagem e pelo Facebook de A Gazeta. Confira o podcast acima, aperte o play.
Por que Meneguelli não quis concorrer a outro mandato? Qual seu futuro político? O que deixará de legado para a cidade? No quinto episódio desta temporada de eleições, o Papo de Colunista responde a essas perguntas com o prefeito colatinense e os jornalistas Rafael Braz, Vitor Vogas e Leonel Ximenes.
O bate-papo também poderá ser conferido posteriormente no episódio #28 do Papo de Colunista, que será disponibilizado em formato podcast nas principais plataformas de streaming. Ouça aqui os episódios anteriores do Papo de Colunista. Abaixo, é possível conferir o vídeo da livecast realizada nesta quarta-feira.