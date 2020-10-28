Papo de Colunista: de Colatina para o Brasil, o prefeito pop-star

Por que Meneguelli não quis concorrer a outro mandato? Qual seu futuro político? O que deixará de legado para a cidade? No quinto episódio desta temporada de eleições, o Papo de Colunista responde a essas perguntas com o prefeito colatinense e os jornalistas Rafael Braz, Vitor Vogas e Leonel Ximenes.