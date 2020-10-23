Pesquisa Ibope: Guerino Balestrassi lidera disputa para prefeito de Colatina

Eleição 2020 em Colatina: 10 candidatos disputam a prefeitura Crédito: Arte Geraldo Neto

Depois dele aparecem os candidatos Luciano Merlo (Patriota), com 14%, e Maricélis (Cidadania), com 11%. Como a margem de erro da pesquisa é de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos, os dois estão empatados tecnicamente.

Esse recorte é na pesquisa estimulada, quando uma lista com os nomes dos candidatos é mostrada previamente aos entrevistados. Na espontânea, quando nenhum nome é apresentado aos eleitores, Balestrassi é também o mais citado. Ele aparece com 25%.

Your browser does not support the audio element. Ibope - Guerino Balestrassi lidera disputa para prefeito de Colatina

No quesito rejeição, é o ex-prefeito quem também possui o maior percentual, com 21%. O resultado, contudo, é muito próximo do segundo mais rejeitado, o ex-deputado estadual Genivaldo Lievori (PT), com 20%.

Em novembro deste ano teremos eleições para prefeito e vereadores. Se a eleição para prefeito de Colatina fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria? (Estimulada)

Uma das principais lideranças de Colatina, Guerino Balestrassi foi prefeito em duas gestões, de 2001 a 2008. Desde então, esta é a primeira vez que ele tenta voltar ao comando do Executivo colatinense.

Após deixar a prefeitura, Balestrassi foi secretário de Estado de Economia e Planejamento, em 2010, e secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, de 2015 a 2016. Recentemente, ele ocupou o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico de Aracruz. Saiu para participar da eleição em Colatina.

O segundo colocado, Luciano Merlo, disputa a prefeitura pela segunda vez. Em 2016, ele ficou como 3º colocado no pleito de Colatina. Ele se declara como bolsonarista, é ligado ao ex-deputado federal Carlos Manato (sem partido) e aliado de deputados estaduais de direita, como Danilo Bahiense (sem partido), Torino Marques (PSL), Rafael Favatto (Patriota) e Capitão Assumção (Patriota).

O candidato esteve envolvido indiretamente em um atrito com Sérgio Meneguelli, nos últimos dias, após um servidor municipal que exercia cargo de diretor do Procon ter sido flagrado fazendo campanha para Merlo no horário de expediente. O prefeito gravou um vídeo criticando a atitude e depois o ex-servidor foi exonerado.

Já a terceira colocada, Maricélis, é estreante nas urnas e tem o apoio de lideranças palacianas, com a presença do PSB, do governador Renato Casagrande e do secretário estadual de Agricultura, Paulo Foletto, importante liderança do município.

Genivaldo Lievore, que está na quarta posição, representa a tentativa do PT de retornar à prefeitura, que já foi comandada por Leonardo Deptulski de 2009 a 2016.

Meneguelli, por sua vez, não declarou apoio formal a nenhum dos candidatos.

ESPONTÂNEA

Guerino Balestrassi também foi o mais mencionado na pesquisa espontânea, em que não são apresentadas as opções aos candidatos. Atrás de Guerino, mas ainda bem distante, está Luciano Merlo, com 6%. Somente seis, dos dez candidatos, pontuaram na pesquisa espontânea.

Em novembro deste ano teremos eleições para prefeito e vereadores. Se a eleição para prefeito fosse hoje, em quem o(a) sr(a) votaria para prefeito de Colatina? (Espontânea)

REJEIÇÃO

Guerino e Genivaldo Lievore (PT) foram os mais citados pelos eleitores como os candidatos em que eles não votariam de jeito nenhum. Eles aparecem empatados, pela margem de erro, com 21% e 20% de rejeição, respectivamente. Os menores índices de rejeição são de Elodilson Sabadini (Solidariedade), com 6%, e Marcos de Oliveira (PSOL), com 5%.

Dentre estes candidatos a prefeito de Colatina, em qual o(a) sr(a) não votaria de jeito nenhum? Mais algum?

EXPECTATIVA DE VITÓRIA

Independentemente de em quem o entrevistado pretende votar, o Ibope também perguntou quem o eleitor avalia que vai ser eleito. Para 55% dos entrevistados, é Balestrassi quem vai ocupar a cadeira de prefeito na cidade. Outros 12% acreditam que será Luciano Merlo.

Independentemente da sua intenção de voto, na sua opinião, quem será o próximo prefeito de Colatina?