Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2020

Meneguelli: "Quero ser candidato a deputado estadual em 2022"

Pela primeira vez, prefeito de Colatina fala sobre os seus planos políticos para as próximas eleições

Públicado em 

06 out 2020 às 05:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Sérgio Meneguelli pretende ser candidato a deputado estadual em 2022
Sérgio Meneguelli pretende ser candidato a deputado estadual em 2022 Crédito: Amarildo
O prefeito de ColatinaSérgio Meneguelli (Republicanos), quer ser candidato a deputado estadual na eleição de 2022. É o que afirma ele mesmo, que decidiu não disputar a reeleição no pleito municipal deste ano.
"Eu tenho um projeto para o Legislativo. Pretendo ser candidato a deputado estadual daqui a dois anos. Então eu quero ficar na minha cidade, lá na minha região. Isso eu estou te passando para não te deixar sem resposta. Mas nem eu sei realmente o que vai ser para mim dia 1º de janeiro, porque sei que não estarei mais na vida pública."
O prefeito, como registramos na noite desta segunda-feira (5), vai realizar duas palestras online, no próximo dia 19 e na semana seguinte, organizada por uma agência de comunicação de Colatina: uma voltada para candidatos a vereador e a outra, para candidatos a prefeito. Mas ele nega que esteja cogitando investir na carreira de coach e de palestrante após o término do mandato. 
"Só sei que, a partir do dia 1º de janeiro, eu vou ter que trabalhar. Eu vou procurar emprego. Mas pretendo trabalhar aqui na minha cidade mesmo, na iniciativa privada. É meu projeto, entendeu? Fazer alguma coisa, porque não tenho idade para me aposentar nem por idade nem por tempo de contribuição, porque trabalhei por muito tempo sem carteira assinada. Mas acho que palestra é coisa de intelectual. Eu posso, assim, ir a alguns lugares, bater papo, igual no ano passado eles me chamaram. Este ano, assim, seu eu fosse olhar agora, eu não ficaria um dia em Colatina, porque tem convites do Brasil todo, mas acho que não é por esse caminho, porque tenho o projeto de ir para o Legislativo estadual."
Meneguelli reafirma que não apoiará nenhum candidato a prefeito de Colatina e acrescenta que não pretende nem sequer comparecer à cerimônia de posse do próximo prefeito, no dia 1º de janeiro. Mandará uma procuradora para representá-lo.
"Já avisei que nem na posse de quem for eleito eu irei participar. O mandato termina no dia 31 de dezembro, à meia-noite. Aí vou deixar inclusive a minha procuradora-chefe para me representar, independentemente do candidato que ganhar as eleições em Colatina, uma vez que não estou apoiando candidato nenhum." 

Veja Também

Marcos Guerra desiste de ser candidato a vice-prefeito de Colatina

Fora da disputa em Colatina, Meneguelli vira coach de candidatos

Lelo diz que Guerino pode ser candidato ao governo do ES em 2022

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Prefeitura de Colatina Eleições 2020 Sérgio Meneguelli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados