Meneguelli: "Quero ser candidato a deputado estadual em 2022"

Sérgio Meneguelli pretende ser candidato a deputado estadual em 2022 Crédito: Amarildo

O prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (Republicanos), quer ser candidato a deputado estadual na eleição de 2022. É o que afirma ele mesmo, que decidiu não disputar a reeleição no pleito municipal deste ano.

"Eu tenho um projeto para o Legislativo. Pretendo ser candidato a deputado estadual daqui a dois anos. Então eu quero ficar na minha cidade, lá na minha região. Isso eu estou te passando para não te deixar sem resposta. Mas nem eu sei realmente o que vai ser para mim dia 1º de janeiro, porque sei que não estarei mais na vida pública."

O prefeito, como registramos na noite desta segunda-feira (5), vai realizar duas palestras online, no próximo dia 19 e na semana seguinte, organizada por uma agência de comunicação de Colatina: uma voltada para candidatos a vereador e a outra, para candidatos a prefeito. Mas ele nega que esteja cogitando investir na carreira de coach e de palestrante após o término do mandato.

"Só sei que, a partir do dia 1º de janeiro, eu vou ter que trabalhar. Eu vou procurar emprego. Mas pretendo trabalhar aqui na minha cidade mesmo, na iniciativa privada. É meu projeto, entendeu? Fazer alguma coisa, porque não tenho idade para me aposentar nem por idade nem por tempo de contribuição, porque trabalhei por muito tempo sem carteira assinada. Mas acho que palestra é coisa de intelectual. Eu posso, assim, ir a alguns lugares, bater papo, igual no ano passado eles me chamaram. Este ano, assim, seu eu fosse olhar agora, eu não ficaria um dia em Colatina, porque tem convites do Brasil todo, mas acho que não é por esse caminho, porque tenho o projeto de ir para o Legislativo estadual."

Meneguelli reafirma que não apoiará nenhum candidato a prefeito de Colatina e acrescenta que não pretende nem sequer comparecer à cerimônia de posse do próximo prefeito, no dia 1º de janeiro. Mandará uma procuradora para representá-lo.