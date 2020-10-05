Fora da disputa em Colatina, Meneguelli vira coach de candidatos

Prefeito Sérgio Meneguelli Crédito: Brunela Alves/Arquivo

Fora da disputa eleitoral por decisão pessoal, o prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (Republicanos), está começando a flertar com a nova carreira que muita gente acredita que ele seguirá após o fim do atual mandato: a de coach e palestrante. No fim do mês, o prefeito dará duas palestras on-line (webinários) com o tema “Campanha de Vencedor”.

A primeira, marcada para 19 de outubro, às 19h, será voltada para candidatos a vereador de qualquer parte do país. A segunda, na semana seguinte (em data a confirmar), será direcionada para candidatos a prefeito. Os dois eventos estão sendo organizados por uma agência de comunicação de Colatina, pertencente à jornalista Rachel Avelino.

Segundo a organizadora e a assessoria de comunicação da prefeitura, Meneguelli não cobrou cachê pela participação. Mas os interessados em participar do webinário deverão pagar o valor total de R$ 54,89 (ingresso mais taxa). As palestras serão transmitidas por uma plataforma digital.

Por ora, não há outros eventos como esse previstos na agenda do prefeito.

De acordo com Rachel Avelino, a agência também está empenhada em outro projeto: a produção da biografia de Sérgio Meneguelli. Há alguns meses, quatro jornalistas estão trabalhando na obra, ainda sem editora, mergulhando no acervo pessoal do prefeito, que, antes de chegar ao cargo, foi vereador de Colatina por alguns mandatos.

A intenção é recontar não só o atual mandato de Meneguelli, mas toda a sua trajetória política e pessoal, incluindo a amizade com celebridades como Elke Maravilha. “Queremos lançar o livro até dezembro”, diz a dona da agência, que planeja um pré-lançamento pela internet e uma tiragem de pelo menos 3 mil exemplares.

A informação sobre a biografia é confirmada pela assessoria de Meneguelli.

“CAMPANHA DE VENCEDOR”

Uma observação cabível é que a “campanha de vencedor” em questão, presente no título do webinário, só pode ser a de 2016, quando Meneguelli chegou à prefeitura em uma vitória apertada, com pouco mais de 30% dos votos válidos (Colatina não tem 2º turno). Como desistiu de disputar a reeleição neste ano, ninguém jamais saberá se ele conseguiria ou não renovar o mandato de prefeito. Assim, não é possível saber, hoje, se a própria população de Colatina aprovou o trabalho de Meneguelli a ponto de lhe conferir novo mandato.