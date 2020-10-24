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Pesquisa Ibope

Gestão de Sérgio Meneguelli é aprovada por 64% dos eleitores de Colatina

Outros 27% dos entrevistados consideram a administração 'regular' e apenas 7% avaliam como ruim ou péssima. Prefeito decidiu não disputar a reeleição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2020 às 05:30

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 05:30

Pesquisa Ibope - Eleições 2020 - Colatina - Sérgio Meneguelli, prefeito de Colatina
Sérgio Meneguelli, prefeito de Colatina, foi aprovado por 64% dos entrevistado pelo Ibope Crédito: Brunela Alves/Arquivo/Arte Geraldo Neto
O atual prefeito de ColatinaSérgio Meneguelli (Republicanos), que encerra o mandato nos próximos meses, teve a gestão avaliada como boa ou ótima por 64% dos eleitores do município, de acordo com pesquisa Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta sexta-feira (23). Entre os maiores municípios do Espírito Santo pesquisados pelo Ibope até agora, o resultado de Meneguelli foi o mais expressivo, sendo o único, inclusive, com avaliação positiva de mais da metade dos entrevistados. 
Outros 27% consideram regular a gestão do prefeito e 7% a avaliam como ruim ou péssima. Além disso, 2% dos entrevistados não souberam avaliar. A margem de erro da pesquisa é de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos.
Quando questionados sobre a forma que Sérgio Meneguelli vem administrando o município, 73% dos entrevistados pelo Ibope disseram que aprovam, enquanto 20% responderam que desaprovam e 7% não sabem avaliar, ou não responderam.
Meneguelli foi vereador em Colatina por três mandatos consecutivos, de 2005 a 2016, e disputou a prefeitura em 2016 pela primeira vez, sendo eleito, na época pelo MDB, com 30,24% dos votos. A postura excêntrica, mesmo ocupando o principal cargo do Executivo colatinense, lhe rendeu destaque na internet desde o início de seu mandato.

DE UMA MANEIRA GERAL, COMO O(A) SR(A) CLASSIFICA A ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO SÉRGIO MENEGUELLI?

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O prefeito foi de bicicleta para a solenidade de posse, na Câmara municipal, e permaneceu se deslocando desta forma com o passar dos anos, como prefeito, pois disse ser contra o uso do carro oficial dentro da cidade. Meneguelli também foi visto frequentemente realizando trabalhos como pinturas de casas de moradores, plantação de árvores e até já dançou funk da cantora Anitta em evento na cidade.
Durante o período da pré-campanha, este ano, o prefeito fez suspense para anunciar se disputaria ou não a reeleição. Acabou decidindo não participar do pleito e nem apoiar nenhum candidato.  A ausência do atual prefeito na disputa mexeu no tabuleiro de alianças na cidade.
Alguns partidos se movimentavam para unir forças contra Meneguelli, mas sem o prefeito no pleito, novas articulações foram formadas. O partido dele, o Republicanos, contudo, fechou aliança com o candidato Luciano Merlo (Patriota).

VOCÊ APROVA OU DESAPROVA A FORMA COMO O PREFEITO SÉRGIO MENEGUELLI VEM ADMINISTRANDO A CIDADE DE COLATINA?

Na campanha, ele tem atuado como coach e dando palestras para candidatos a vereador de cidades de fora do Espírito Santo. Também está em produção, para, em breve, larnçar sua biografia, incluindo detalhes de sua trajetória política, pessoal e curiosidades, como a amizade com celebridades como Elke Maravilha. 

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A amostragem faz parte da série de pesquisas da cobertura eleitoral de A Gazeta, que traz o cenário das eleições municipais das maiores cidades do Espírito Santo e uma radiografia do desempenho das administrações dos atuais prefeitos.

SEGMENTOS

A avaliação positiva da gestão de Sérgio Meneguelli é maior entre os eleitores das faixas de renda familiar mais altas. Enquanto 56% dos entrevistados que ganham até um salário mínimo classificam a administração como boa ou ótima, 67% daqueles que recebem de 1 a 2 salários avaliam a gestão positivamente, assim como 66% dos que ganham acima de 2 salários mínimos.
Entre aqueles que avaliaram a gestão como ruim ou péssima, o percentual fica entre 6% e 7%, entre os três grupos de renda pesquisados.

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O percentual de aprovação da administração de Meneguelli registra seus maiores índices entre eleitores que têm como grau de escolaridade o ensino superior, alcançando 70% da preferência destes. Entre aqueles que possuem somente o ensino fundamental, 64% acham que a gestão do prefeito é boa ou ótima e 61% daqueles que completaram o ensino médio responderam o mesmo. 
Em relação à faixa etária, o prefeito de Colatina também registra índices mais expressivos entre os mais jovens, aprovado por 73% dos eleitores de 16 a 24 anos, e por 74% daqueles que têm de 25 a 34. Entre a população acima de 55 anos, o índice é de 54%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope em Colatina foi realizada entre os dias 21 e 22 de outubro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES?07344/2020.

Especificações técnicas

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