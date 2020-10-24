Gestão de Sérgio Meneguelli é aprovada por 64% dos eleitores de Colatina

Sérgio Meneguelli, prefeito de Colatina, foi aprovado por 64% dos entrevistado pelo Ibope Crédito: Brunela Alves/Arquivo/Arte Geraldo Neto

Outros 27% consideram regular a gestão do prefeito e 7% a avaliam como ruim ou péssima. Além disso, 2% dos entrevistados não souberam avaliar. A margem de erro da pesquisa é de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Quando questionados sobre a forma que Sérgio Meneguelli vem administrando o município, 73% dos entrevistados pelo Ibope disseram que aprovam, enquanto 20% responderam que desaprovam e 7% não sabem avaliar, ou não responderam.

Meneguelli foi vereador em Colatina por três mandatos consecutivos, de 2005 a 2016, e disputou a prefeitura em 2016 pela primeira vez, sendo eleito, na época pelo MDB, com 30,24% dos votos. A postura excêntrica, mesmo ocupando o principal cargo do Executivo colatinense, lhe rendeu destaque na internet desde o início de seu mandato.

DE UMA MANEIRA GERAL, COMO O(A) SR(A) CLASSIFICA A ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO SÉRGIO MENEGUELLI?

Durante o período da pré-campanha, este ano, o prefeito fez suspense para anunciar se disputaria ou não a reeleição . Acabou decidindo não participar do pleito e nem apoiar nenhum candidato. A ausência do atual prefeito na disputa mexeu no tabuleiro de alianças na cidade.

Alguns partidos se movimentavam para unir forças contra Meneguelli, mas sem o prefeito no pleito, novas articulações foram formadas. O partido dele, o Republicanos, contudo, fechou aliança com o candidato Luciano Merlo (Patriota).

VOCÊ APROVA OU DESAPROVA A FORMA COMO O PREFEITO SÉRGIO MENEGUELLI VEM ADMINISTRANDO A CIDADE DE COLATINA?

Na campanha, ele tem atuado como coach e dando palestras para candidatos a vereador de cidades de fora do Espírito Santo. Também está em produção, para, em breve, larnçar sua biografia, incluindo detalhes de sua trajetória política, pessoal e curiosidades, como a amizade com celebridades como Elke Maravilha.

A Gazeta, que traz o cenário das eleições municipais das maiores cidades do Espírito Santo e uma radiografia do desempenho das administrações dos atuais prefeitos. A amostragem faz parte da série de pesquisas da cobertura eleitoral de, que traz o cenário das eleições municipais das maiores cidades do Espírito Santo e uma radiografia do desempenho das administrações dos atuais prefeitos.

SEGMENTOS

A avaliação positiva da gestão de Sérgio Meneguelli é maior entre os eleitores das faixas de renda familiar mais altas. Enquanto 56% dos entrevistados que ganham até um salário mínimo classificam a administração como boa ou ótima, 67% daqueles que recebem de 1 a 2 salários avaliam a gestão positivamente, assim como 66% dos que ganham acima de 2 salários mínimos.

Entre aqueles que avaliaram a gestão como ruim ou péssima, o percentual fica entre 6% e 7%, entre os três grupos de renda pesquisados.

O percentual de aprovação da administração de Meneguelli registra seus maiores índices entre eleitores que têm como grau de escolaridade o ensino superior, alcançando 70% da preferência destes. Entre aqueles que possuem somente o ensino fundamental, 64% acham que a gestão do prefeito é boa ou ótima e 61% daqueles que completaram o ensino médio responderam o mesmo.

Em relação à faixa etária, o prefeito de Colatina também registra índices mais expressivos entre os mais jovens, aprovado por 73% dos eleitores de 16 a 24 anos, e por 74% daqueles que têm de 25 a 34. Entre a população acima de 55 anos, o índice é de 54%.