Prefeito de Colatina dança funk de Anitta em evento na cidade

O vídeo foi publicado no próprio perfil do prefeito no Instagram e, na manhã desta sexta (7), já contava com mais de 75 mil visualizações. Nas imagens, é possível ver o chefe do Executivo municipal tentando copiar os movimentos da instrutora de dança. O evento faz parte da programação das "Quintas de Verão", que ocorrem semanalmente na cidade até o dia 14 de fevereiro. Além das aulas, a festa ainda contou com show de Pedro e Willian.