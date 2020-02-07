Prefeito de Colatina dança funk de Anitta em evento na cidade

O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (sem partido), roubou a cena em um evento da prefeitura da cidade na última quinta-feira (6). Durante uma aula de zumba, em um palco montado na Avenida Beira Rio, Meneguelli subiu ao palco e, ao ser desafiado pela instrutora de dança, foi até o chão com a música "Movimento da Sanfoninha", da cantora Anitta.
O vídeo foi publicado no próprio perfil do prefeito no Instagram e, na manhã desta sexta (7), já contava com mais de 75 mil visualizações. Nas imagens, é possível ver o chefe do Executivo municipal tentando copiar os movimentos da instrutora de dança. O evento faz parte da programação das "Quintas de Verão", que ocorrem semanalmente na cidade até o dia 14 de fevereiro. Além das aulas, a festa ainda contou com show de Pedro e Willian.
Meneguelli foi eleito, em 2016, para comandar a Prefeitura de Colatina. Nas eleições deste ano, ele pode tentar a reeleição.
Esta não foi a primeira vez que um político do Estado arriscou alguns passos de dança. Em dezembro de 2017, o então governador Paulo Hartung (na época no MDB. Hoje, sem partido) foi convidado para dançar a música "Happy" de Pharrel Williams, durante um evento de celebração do Natal, no Palácio Anchieta.