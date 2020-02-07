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Prefeito de Colatina dança funk de Anitta em evento na cidade

Ao som de 'Movimento da Sanfoninha', Sérgio Meneguelli se empenhou para cumprir os passos da música, durante aula de zumba em Colatina. Veja vídeo

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 15:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 15:19
Sérgio Meneguelli foi até o chão ao ser desafiado por instrutora Crédito: Reprodução
O prefeito de ColatinaSérgio Meneguelli (sem partido), roubou a cena em um evento da prefeitura da cidade na última quinta-feira (6). Durante uma aula de zumba, em um palco montado na Avenida Beira Rio, Meneguelli subiu ao palco e, ao ser desafiado pela instrutora de dança, foi até o chão com a música "Movimento da Sanfoninha", da cantora Anitta.
O vídeo foi publicado no próprio perfil do prefeito no Instagram e, na manhã desta sexta (7), já contava com mais de 75 mil visualizações. Nas imagens, é possível ver o chefe do Executivo municipal tentando copiar os movimentos da instrutora de dança. O evento faz parte da programação das "Quintas de Verão", que ocorrem semanalmente na cidade até o dia 14 de fevereiro. Além das aulas, a festa ainda contou com show de Pedro e Willian. 
Meneguelli foi eleito, em 2016, para comandar a Prefeitura de Colatina. Nas eleições deste ano, ele pode tentar a reeleição.
Esta não foi a primeira vez que um político do Estado arriscou alguns passos de dança. Em dezembro de 2017, o então governador Paulo Hartung (na época no MDB. Hoje, sem partido) foi convidado para dançar a música "Happy" de Pharrel Williams, durante um evento de celebração do Natal, no Palácio Anchieta.

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